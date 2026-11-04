Tom Hiddleston prepara a Broadway para un éxito en taquilla con “Much Ado About Nothing”

El actor británico Tom Hiddleston se vuelve a montar sobre el escenario y esta vez lo hace en Broadway con una nueva adaptación de “Much Ado About Nothing” hecha por Jamie Lloyd. Aunque no se ha estrenado oficialmente, la producción ya se perfila como un éxito en taquilla.

La semana pasada comenzaron las funciones previas de la obra de teatro, que inicialmente se presentó en el West End de Londres. En una de las funciones de la semana pasada se logró recaudar $358,262 dólares en taquilla y, si se mantiene la cifra, esta obra podría romper récords semanales.

El estreno oficial está programado para el 19 de noviembre en el Winter Garden Theatre.

Hay que recordar que esta nueva adaptación de la obra escrita por William Shakespeare se estrenó en el Theatre Royal Drury Lane del West End, en Londres. Tuvo una temporada entre el 10 de febrero y el 5 de abril de 2025. Ahora ese mismo montaje se traslada a Broadway.

El montaje se traslada con Hiddleston y con otros actores de ese elenco: Atwell y Mason Alexander Park. En publicaciones hechas tras el estreno en Londres, se describe el montaje del ganador del Tony como “fiesta grande de corazón y con mucha discoteca”.

“Much Ado About Nothing” es una comedia romántica centrada en la historia de dos enemigos, Beatrice y Benedick, que terminan enamorándose.

Pese a tener una carrera activa en Hollywood, el actor no ha dejado a un lado el teatro.

Este mismo año que llega a Broadway, Hiddleston también se está preparando para el estreno de “Avengers: Doomsday”, nueva película del Universo Cinematográfico de Marvel donde aparecerá Loki, personaje que interpreta para la franquicia desde 2011, cuando apareció por primera vez en “Thor”.

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