5 cambios del Seguro Social en 2027 que podrían afectar tus pagos

El Seguro Social tendrá varios cambios en 2027 que afectarán tanto a quienes ya cobran la jubilación como a quienes están por solicitarla. Aquí te explicamos cinco de ellos y qué significan para tus pagos.

1. El pago promedio de jubilación aumentará unos $75 al mes

La Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) anunció el 14 de octubre un ajuste por costo de vida, conocido como COLA, del 3.6%.

Casi 72 millones de beneficiarios del Seguro Social verán el aumento en enero de 2027.

Para unos 7.3 millones de beneficiarios del programa de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI), el cambio comenzará con el pago del 31 de diciembre de 2026.

2. Podrás ganar más si trabajas mientras cobras la jubilación

Si cobras la jubilación antes de alcanzar la edad plena y trabajas, en 2027 el límite anual subirá de $24,480 a $25,560.

La SSA retendrá $1 de tus beneficios por cada $2 que ganes por encima del límite.

Si alcanzas la edad plena en 2027, el límite será de $67,920 y la retención será de $1 por cada $3 de exceso.

En ese caso, solo cuentan los ingresos de los meses anteriores a alcanzar esa edad. La SSA recalculará tu pago mensual para tener en cuenta los meses en que retuvo beneficios.

3. Aumentará el ingreso máximo sujeto al impuesto del Seguro Social

El tope subirá de $184,500 a $192,300. Los empleados aportan 6.2% y sus empleadores igualan esa contribución. Quienes trabajan por cuenta propia cubren el 12.4%.

Con ingresos sujetos al impuesto de $192,300, el nuevo tope supone $483.60 adicionales para un empleado o $967.20 para un trabajador por cuenta propia, antes de posibles deducciones.

4. Los nacidos en 1960 alcanzarán la edad plena de jubilación

Quienes nacieron en 1960 cumplirán 67 años en 2027. Son la primera generación cuya edad plena de jubilación es de 67 años, el último escalón del aumento gradual de 65 a 67 aprobado por el Congreso en 1983.

A partir de la edad plena ya no se aplica el límite de ingresos laborales que puede reducir temporalmente el pago.

5. Medicare podría absorber parte del aumento

El informe de los fideicomisarios de Medicare proyectó que la prima mensual estándar de la Parte B subiría de $202.90 a $209.50, una diferencia de $6.60 para quienes la pagan mediante un descuento en su beneficio.

En la Parte D, el deducible estándar subirá de $615 a $700 y el límite anual de gastos de bolsillo por medicamentos cubiertos pasará de $2,100 a $2,400.

Para conocer tu monto, revisa el aviso del COLA en my Social Security desde finales de noviembre si elegiste recibir notificaciones electrónicas.

La SSA enviará los avisos en papel durante diciembre.

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