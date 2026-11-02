Seguro Social enviará pagos de hasta $5,181 el 3 de noviembre: ¿quiénes los reciben?

El Seguro Social tiene programada una ronda de pagos para mañana, martes 3 de noviembre de 2026. La fecha corresponde principalmente a quienes reciben beneficios desde antes de mayo de 1997 y a quienes cobran simultáneamente Seguro Social y Seguridad de Ingreso Suplementario, conocido como SSI.

Quiénes cobran el martes

Estos beneficiarios siguen un calendario distinto al de las personas que reciben sus depósitos entre el segundo y el cuarto miércoles de cada mes, según una fecha de nacimiento.

La Administración del Seguro Social, SSA, explica que quienes recibían beneficios o los solicitaron a más tardar el 30 de abril de 1997 generalmente cobran el día 3.

Esa misma fecha corresponde a quienes reciben tanto Seguro Social como SSI.

En este último caso, los dos beneficios llegan por separado.

El pago de SSI correspondiente a noviembre se adelantó al viernes 30 de octubre porque el día 1 cayó en domingo.

El otro beneficio mantiene su fecha del 3 de noviembre.

Qué significa la cifra de $5,181

La fecha del depósito no determina cuánto dinero recibirá cada persona.

Los beneficios de jubilación dependen del historial de ingresos, la edad a la que comenzaron a cobrarse y el año de jubilación.

La SSA utiliza $5,181 como ejemplo de beneficio mensual para alguien que comienza a recibir jubilación a los 70 años en 2026 y que ganó, desde los 22 años, el máximo de ingresos sujeto al impuesto del Seguro Social en cada año.

Bajo ese mismo supuesto de ingresos, la SSA señala $4,152 para quien se jubila a la edad plena de jubilación en 2026 y $2,969 para quien comienza a los 62 años.

Por tanto, $5,181 no es una cantidad garantizada para quienes cobran el martes ni un máximo universal aplicable a todos los jubilados.

SSI tiene montos diferentes

SSI es una ayuda para personas con ingresos y recursos limitados que tienen 65 años o más, o que viven con ceguera o una discapacidad que cumple los requisitos del programa, incluidos niños y adultos.

El máximo federal mensual de SSI para 2026 es de $994 para una persona y $1,491 para una pareja elegible.

El importe puede ser menor según los ingresos, la situación de vivienda y otros factores.

Esas cantidades pertenecen a SSI y no deben confundirse con los ejemplos de jubilación. Recibir ambos programas tampoco implica cobrar automáticamente el máximo de cada uno.

Cuándo recibirán su dinero los demás grupos

Para quienes siguen el calendario por cumpleaños, noviembre tendrá pagos el martes 10 para el grupo de fechas de nacimiento del día 1 al 10 de cualquier mes. El miércoles 18 para el del 11 al 20, y el miércoles 25 para los que nacieron del 21 al 31 de cualquier mes.

El primer grupo cobra un día antes de lo normal porque el miércoles 11 es el feriado del Día de los Veteranos.

Si el dinero no llega en la fecha esperada, lo mejor es esperar tres días más de antes de contactar al Seguro Social.

Las fechas pueden consultarse en el calendario oficial de pagos de 2026.

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