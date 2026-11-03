Seguro Social: qué días enviará pagos a beneficiarios en noviembre

El Seguro Social distribuirá pagos el 3, 10, 18 y 25 de noviembre de 2026, según el calendario que corresponda a cada beneficiario. Este mes, el feriado del Día de los Veteranos adelantará un depósito que normalmente se enviaría el segundo miércoles.

Quiénes reciben su pago el 3 de noviembre

El martes 3 corresponde, generalmente, a quienes recibían beneficios o los solicitaron antes de mayo de 1997.

También es la fecha de pago para las personas que cobran tanto Seguro Social como Seguridad de Ingreso Suplementario, conocido como SSI.

Estos beneficiarios siguen reglas diferentes a las del calendario organizado por cumpleaños.

Por ejemplo, una persona que recibe ambos programas no debe esperar hasta el miércoles correspondiente a su fecha de nacimiento para cobrar su beneficio del Seguro Social.

Pagos del 10, 18 y 25 de noviembre

Para quienes están sujetos al calendario por fecha de nacimiento, los depósitos se distribuyen en tres grupos.

El martes 10 de noviembre cobrarán quienes cumplan años entre los días 1 y 10 de cualquier mes.

Comúnmente reciben el dinero el segundo miércoles, pero este año esa fecha coincide con el 11 de noviembre, Día de los Veteranos. Debido al feriado federal, el pago se adelanta un día.

El miércoles 18 de noviembre recibirán sus beneficios quienes hayan nacido del día 11 al 20 de cualquier mes.

El miércoles 25 de noviembre corresponde al grupo que cumple años del día 21 al 31 de cualquier mes.

Estas dos últimas fechas mantienen la distribución normal del tercer y cuarto miércoles del mes.

El adelanto del día 10 de noviembre cambia únicamente la fecha de entrega. Es decir que no representa un bono, un aumento ni un segundo beneficio mensual.

Qué cumpleaños determina la fecha

La SSA utiliza la fecha de nacimiento de la persona cuyo historial laboral da origen al beneficio.

Para alguien que recibe su propia jubilación, normalmente cuenta su cumpleaños.

Si el pago corresponde a beneficios de cónyuge o sobreviviente, puede utilizarse la fecha de nacimiento del trabajador sobre cuyo historial se cobra.

Por ello, dos personas con el mismo cumpleaños pueden tener fechas de depósito distintas si reciben beneficios bajo reglas diferentes.

Por qué SSI no tiene un depósito en noviembre

SSI ofrece ayuda mensual a personas con ingresos y recursos limitados que tienen una discapacidad, ceguera o 65 años o más.

Pueden calificar adultos y niños, dependiendo de sus circunstancias.

Aunque lo administra la misma agencia, este programa tiene otro calendario, normalmente se paga el primer día de cada mes.

Como el 1 de noviembre cayó en domingo, el beneficio correspondiente a noviembre se envió el viernes 30 de octubre.

Esa es la razón por la que no hay otro pago regular de SSI durante noviembre.

El siguiente pago está programado para el martes 1 de diciembre.

Si el dinero no llega en la fecha esperada, debes esperar tres días más antes de contactar a la agencia.

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