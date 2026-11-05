Amazon Prime ofrece entregas gratis de Uber Eats en pedidos desde $25 para sus miembros Prime

A partir de este 5 de noviembre de 2026, Amazon incorporó Uber Eats a los beneficios de Amazon Prime en Estados Unidos. Este servicio permitirá a sus miembros pedir comida de cientos de miles de restaurantes sin pagar la tarifa de entrega en compras de $25 o más.

Además, los usuarios Prime podrán obtener $20 de descuento en cada uno de sus dos primeros pedidos elegibles durante los primeros 14 días de la promoción. El beneficio busca ampliar las opciones de ahorro, aunque no elimina todos los cargos que se aplican en estos pedidos.

Sin embargo, hay una condición importante: la entrega sin costo no significa que el pedido completo esté libre de cargos adicionales, por lo que conviene revisar el total antes de confirmar la compra.

Amazon Prime incorpora Uber Eats y sustituye a Grubhub

El acuerdo permitirá que los miembros Prime pidan comida directamente desde Amazon.com o la aplicación de compras de la compañía, sin tener que entrar a Uber Eats para realizar la operación. La entrega estará respaldada por la plataforma de Uber.

El servicio estará disponible de inmediato y abarcará cientos de miles de restaurantes en Estados Unidos.

La alianza también representa un cambio en los beneficios de la membresía. Amazon había incorporado Grubhub a sus servicios para suscriptores en 2022 y posteriormente amplió esa colaboración. Ahora, la oferta de Grubhub+ será retirada conforme entre en vigor el acuerdo con Uber Eats.

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Andrew Macdonald, presidente y director de operaciones de Uber, explicó en el comunicado conjunto que ambas empresas desarrollaron una experiencia para los miembros Prime que busca hacer que pedir comida sea tan natural, conveniente y accesible como comprar en Uber Eats.

Cómo conseguir los $20 de descuento en los primeros pedidos

Además de eliminar la tarifa de entrega en órdenes que cumplan el mínimo establecido, Amazon y Uber ofrecen una promoción inicial para incentivar el uso del servicio.

Los miembros Prime podrán obtener $20 de descuento en cada uno de sus dos primeros pedidos de $25 o más, siempre que los realicen durante los primeros 14 días de elegibilidad.

En conjunto, la promoción puede representar hasta $40 de ahorro para quienes cumplan estas condiciones:

Entrar a Amazon.com o abrir la aplicación de compras de Amazon, con una membresía Prime activa

Buscar la opción de pedidos de restaurantes con Uber Eats

Elegir un establecimiento y agregar productos hasta alcanzar el mínimo de $25

Revisar que el descuento promocional aparezca aplicado antes de confirmar el pago

La oferta inicial tiene un periodo limitado de 14 días. Por eso, conviene revisar las condiciones que aparezcan en tu cuenta antes de realizar el primer pedido.

La entrega será gratis, pero pueden aplicarse otros cargos

Sin embargo, debes considerar que la eliminación de la tarifa de entrega no equivale a recibir comida sin costos adicionales. Uber Eats explica que los pedidos pueden incluir cargos por servicio y otros conceptos, dependiendo de las características de la operación.

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Por tanto, aunque Amazon cubra la tarifa de entrega para los pedidos elegibles, todavía podrías tener que pagar:

Impuestos aplicables a la compra

Cargos por servicio

Propinas para el repartidor

Otros cargos que aparezcan durante el proceso de pago

En términos prácticos, el beneficio será más atractivo cuando ya tengas previsto gastar al menos $25 en comida y puedas aprovechar también los descuentos promocionales.

¿Cuánto cuesta Amazon Prime en Estados Unidos?

La nueva alianza se incorpora a una membresía que combina envíos de compras, entretenimiento y otros beneficios.

Según la información publicada por Amazon, los precios de Prime en Estados Unidos son:

$14.99 al mes para la membresía estándar

para la membresía estándar $139 al año si eliges el pago anual

si eliges el pago anual $7.49 al mes o $69 al año para jóvenes de 18 a 24 años y estudiantes universitarios elegibles, después del periodo de prueba

para jóvenes de 18 a 24 años y estudiantes universitarios elegibles, después del periodo de prueba $6.99 al mes para quienes califican para Prime Access por determinados programas de asistencia o verificación de ingresos.

Si todavía no tienes Prime, puedes comprobar si tu cuenta es elegible para una prueba gratuita de 30 días.

El beneficio de esta ventaja dependerá de cuánto utilices los demás beneficios de Prime. Si solamente te interesa pedir comida ocasionalmente, debes comparar el costo de la membresía con el ahorro que realmente obtendrías.

Amazon y Uber intensifican la competencia por las entregas de comida

El acuerdo también refleja la disputa entre las principales plataformas que buscan concentrar las compras de los consumidores en sus aplicaciones.

Amazon amplía su oferta de servicios sin desarrollar una red propia de restaurantes y repartidores. Uber, por su parte, obtiene acceso a la base de clientes de Prime y una nueva vía para impulsar sus servicios de reparto de comida.

La competencia también involucra a Walmart, que comenzó a incorporar restaurantes a su plataforma de entregas mediante acuerdos con Subway, Dunkin’ y Papa Johns. Según datos citados por AP, Walmart ya contaba con 2,400 establecimientos de restaurantes en su plataforma.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre Amazon Prime y Uber Eats

¿Amazon Prime incluye Uber Eats gratis?

Sí. Los miembros Prime en Estados Unidos pueden acceder a entregas sin tarifa de entrega en pedidos de restaurantes de $25 o más realizados mediante Amazon.

¿Necesito una cuenta de Uber Eats para pedir comida?

No. La operación se realiza directamente desde Amazon.com o la aplicación de compras de Amazon.

¿Cuánto puedo ahorrar con la promoción inicial?

Puedes obtener $20 de descuento en cada uno de tus dos primeros pedidos elegibles de $25 o más durante los primeros 14 días, para un ahorro potencial de $40.

¿La entrega gratis elimina los impuestos y cargos por servicio?

No. La eliminación de la tarifa de entrega no significa que desaparezcan los impuestos, cargos por servicio o propinas.

¿Cuánto cuesta Amazon Prime en Estados Unidos?

La membresía estándar cuesta $14.99 al mes o $139 al año. También existen tarifas reducidas para jóvenes, estudiantes y personas que cumplen los requisitos de Prime Access.

¿Amazon seguirá ofreciendo Grubhub a sus miembros Prime?

La compañía retirará el beneficio de Grubhub conforme entre en vigor la nueva alianza con Uber Eats.

Conclusión

La alianza entre Amazon y Uber Eats agrega una nueva alternativa para reducir el costo de pedir comida a domicilio, especialmente durante la temporada de compras y reuniones familiares de fin de año.

El ahorro, sin embargo, dependerá de los hábitos de consumo y del monto final de cada pedido. Antes de utilizar el beneficio, compara el precio de los alimentos y los cargos adicionales: una entrega sin tarifa puede dejar de ser una buena oferta si el resto de la cuenta termina elevando demasiado el gasto.

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