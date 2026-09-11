‘Amazon Pharmacy’ amplía su experiencia en español 

Amazon Pharmacy anunció que su servicio ya está completamente disponible en español, con una experiencia integral que incluye información sobre medicinas, atención farmacéutica 24/7 y gestión de medicinas de toda la familia. Cada entrega incluye documentación de la receta en español, con pedidos enviados directamente a la puerta del cliente en todo el país.

“Con la experiencia completa de principio a fin en español, los clientes pueden buscar medicamentos, obtener información sobre ellos, ver precios y disponibilidad, manejar sus recetas y resurtidos, hablar con un farmacéutico y coordinar sus entregas, todo en español. La experiencia acompaña al cliente en cada paso: en la pantalla, por teléfono y en los materiales que llegan a su puerta”, dijo Bethanie Baynes, directora de Experiencia del Cliente y Alianzas de Amazon Pharmacy.

Los farmacéuticos licenciados están disponibles 24/7 por teléfono en español, con chat potenciado con IA también disponible en español en todo momento. Además, la función de cuidador de Amazon Pharmacy permite que un familiar coordine recetas, programe resurtidos y gestione la información de salud desde una sola cuenta, ya sea un padre gestionando las medicinas de sus hijos o un hijo adulto ayudando a un padre mayor.

Los clientes podrán obtener ahorros a través de cupones de fabricantes./Foto: Amazon

Los clientes pueden ver si su medicina está disponible y exactamente cuánto costará, en español, antes de completar la compra. Sin cargos sorpresa, sin tarifas ocultas.

Casi 45 millones de personas en Estados Unidos hablan español en casa. Al mismo tiempo, millones de latinos enfrentan barreras para acceder a farmacias y servicios de salud. Por ejemplo, muchos viven en comunidades con acceso limitado a farmacias, y los hispanos tienen uno de los porcentajes más altos de personas sin seguro médico entre los diferentes grupos raciales y étnicos.

Según la empresa, los clientes de Amazon Pharmacy podrán obtener ahorros a través de cupones de fabricantes aplicados automáticamente al pagar, lo que ha representado más de $400 millones en ahorros para los clientes hasta la fecha.

“Los clientes no necesitan tener seguro médico para usar Amazon Pharmacy, aunque aceptamos la mayoría de los planes de seguro médico. También ofrecemos diferentes formas de ahorrar. Los miembros Prime pueden ahorrar hasta un 80% en medicamentos con PrimeRx sin costo adicional. Y RxPass cubre 60 medicamentos genéricos comunes por $5 al mes, sin importar cuántas recetas necesite el cliente, con entrega gratuita a su puerta”, explica Baynes.

Amazon Pharmacy ofrece entrega gratuita de recetas a nivel nacional para todos los clientes, con entrega el mismo día en más de 3,100 ciudades y pueblos de EE. UU., con planes de expandirse a casi 4,500 ciudades para fines de 2026.

Cómo empezar a usarlo

Ordenar recetas a través de Amazon Pharmacy es sencillo. Los clientes pueden pedir a su proveedor de salud que envíe la receta directamente a Amazon Pharmacy o transferir una receta existente compartiendo el nombre de la medicina y la farmacia actual al registrarse.

Los clientes que tengan el español como idioma preferido en Amazon.com verán Amazon Pharmacy en español automáticamente. El idioma se puede cambiar en cualquier momento desde la barra de navegación en Amazon.com o en pharmacy.amazon.com.