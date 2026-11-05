¿Buscas comprar tu primera casa en Nueva York? Así puedes recibir ayuda de $30,000

Si estás por comprar tu primera casa en Nueva York, el Homebuyer Dream Program ofrece hasta $30,000 para cubrir parte del enganche y los gastos de cierre. La ayuda se tramita a través de una institución financiera participante y la ronda de 2026 sigue abierta hasta el 27 de noviembre.

Quién puede recibir la ayuda para comprar casa

La ayuda del Federal Home Loan Bank of New York es para quienes compran su primera casa y cumplen con el límite de ingresos.

Para saber si calificas, el programa toma en cuenta cuánto gana tu hogar en total, cuántas personas vivirán en la casa y en qué condado vas a comprar.

El límite equivale al 80% del ingreso mediano de ese condado, ajustado al tamaño de tu hogar.

Por ejemplo, si el ingreso mediano para un hogar del mismo tamaño que el tuyo es de $100,000 al año, tu hogar puede ganar hasta $80,000.

Por regla general, puedes calificar como comprador primerizo si no has sido propietario de una vivienda principal en los tres años anteriores, aunque la guía contempla excepciones.

La casa debe ser tu residencia principal.

La modalidad básica del programa admite compras en cualquier estado o territorio de Estados Unidos, incluido Nueva York.

No cubre propiedades de inversión, casas de vacaciones ni terrenos baldíos.

Además, debes aportar al menos $1,000 a la compra y completar un curso de orientación para compradores de vivienda.

Cómo pedir los fondos y qué debes tener listo

El primer paso es contactar a una institución financiera aprobada que participe en el programa y preguntar si todavía tiene fondos.

Esa institución tramita la reserva de la subvención ante el FHLBNY.

La hipoteca también debe obtenerse a través de la entidad participante o de una filial autorizada.

Antes de que la institución financiera pueda pedir que se aparten los fondos de la ayuda para tu compra, tú y el vendedor deben haber firmado el contrato de compraventa.

La compra no puede haberse cerrado antes de que se confirme el compromiso de fondos.

Para 2026, el programa básico cuenta con $22,100,000 asignados y 107 instituciones participantes.

Cada hogar que califique puede recibir hasta $30,000 para el enganche y los gastos de cierre.

Además del enganche y los gastos de cierre, la subvención puede cubrir servicios de orientación para compradores.

Si necesitas identificar a una institución participante, puedes escribir a HDP@fhlbny.com o llamar al 212-441-6700.

Qué pasa si vendes o refinancias en los primeros cinco años

Al cerrar la compra, el beneficiario firma un acuerdo de cinco años.

Si vende, transfiere o refinancia la propiedad durante ese período, debe notificarlo y podría tener que devolver parte de la subvención, salvo que se aplique una excepción.

Conviene revisar ese acuerdo con la institución antes de firmar, sobre todo si prevés mudarte o refinanciar en los próximos años.

Si los ingresos de tu hogar superan el 80% del ingreso medio del condado donde quieres comprar, pregunta por HDP Plus, que en Nueva York admite ingresos superiores al 80% y de hasta el 120%.

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