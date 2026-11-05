¿Solicitaste 50% de descuento en el metro y autobús de NYC? Tienes 30 días para enviar tus documentos

Si Fair Fares NYC te pide documentos para aprobar tu descuento, tienes 30 días naturales desde que enviaste la solicitud para subirlos. El mismo plazo se aplica a las renovaciones. Si se te pasa, tendrás que presentar una nueva solicitud.

Cómo enviar tus documentos y confirmar que llegaron

La ciudad puede pedirte comprobantes de identidad, edad, domicilio o ingresos.

Para enviarlos, usa la aplicación móvil NYC ACCESS HRA. Puedes tomar fotos de los documentos o subir imágenes guardadas en tu teléfono o tableta.

Si necesitas ayuda, el personal de una oficina de Fair Fares puede ayudarte a cargarlos.

Revisa que aparezca el mensaje ‘Documentos recibidos’ y confirma en ACCESS HRA que ya enviaste todo.

La revisión comienza cuando haces esa confirmación o cuando vence el plazo de 30 días, lo que ocurra primero.

La ciudad puede tardar hasta otros 30 días en revisar el trámite.

No hay entrevista, puedes consultar la decisión en tu cuenta y también recibirás un aviso por correo postal.

Quién puede recibir el descuento y cuánto paga por viaje

Fair Fares está dirigido a residentes de la Ciudad de Nueva York de 18 a 64 años que cumplan los límites de ingresos.

El límite de ingresos anuales depende del número de integrantes del hogar: $23,940 para un hogar de una persona; $32,460 para uno de dos; $40,980 para uno de tres; $49,500 para uno de cuatro; $58,020 para uno de cinco; $66,540 para uno de seis; $75,060 para uno de siete, y $83,580 para uno de ocho.

Por cada integrante adicional se suman $8,520. Para el programa no se pregunta ni se registra el estatus migratorio.

Para el descuento de metro y autobús, no debes recibir ni ser elegible para un subsidio municipal que cubra todo el pasaje ni para otro programa de descuento en transporte.

Según NYC311, el servicio de información de la Ciudad de Nueva York, la tarifa reducida es de $1.50 por viaje elegible, con transbordo gratuito.

Si pagas 12 viajes con el mismo método de pago dentro de un período de siete días consecutivos, podrás viajar gratis durante los días que resten de ese período

La rebaja cubre el metro, los autobuses locales, limitados y SBS, el ferrocarril de Staten Island, el teleférico de Roosevelt Island, Hudson Rail Link y Bee-Line.

No cubre autobuses exprés, LIRR, PATH, AirTrain ni Metro-North.

Qué pasa cuando aprueban o rechazan tu trámite

Si elegiste la tarjeta OMNY de Fair Fares, llegará por correo entre dos y tres semanas después de la aprobación.

Si registraste tu tarjeta OMNY personal, una tarjeta bancaria o un dispositivo móvil con su número de cuenta de transporte OMNY, podrás usar el descuento de inmediato.

La alternativa de Access-A-Ride cuesta $1.50 por viaje, se paga en efectivo y se activa tres días naturales después de que la MTA confirme que eres usuario del servicio.

Puedes calificar para esa opción aunque ya tengas una tarifa reducida de metro y autobús.

La inscripción dura un año.

Si renuevas a tiempo y te aprueban, el descuento continúa sin interrupción.

Si rechazan tu solicitud o renovación y crees que fue un error, tienes 14 días naturales desde la fecha del aviso para pedir una revisión.

Puedes hacerlo en una oficina de Fair Fares o llamar al 718-557-1399, de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

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