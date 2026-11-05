¿Te quitaron los cupones SNAP en NYC? Mamdani anima a los afectados a volver a pedirlos

Si perdiste los cupones de alimentos por los requisitos federales de trabajo, ya puedes volver a pedirlos. El alcalde de Nueva York, Zohran Kwame Mamdani, lanzó una campaña para ayudar a unos 26,500 neoyorquinos a recuperar SNAP tras el reinicio del período de cumplimiento el 1 de octubre de 2026.

Cómo volver a solicitar SNAP en Nueva York

Si cerraron el caso de todo tu hogar, presenta una nueva solicitud en ACCESS HRA.

Si solo te quitaron a ti del caso y el resto de tu hogar sigue recibiendo SNAP, solicita un cambio en ese mismo portal para que te incluyan de nuevo.

Si crees que puedes quedar exento por motivos de salud o porque cuidas a alguien que no puede valerse por sí mismo, llama al 718-SNAP-NOW (718-762-7669).

El nuevo período de 36 meses termina el 30 de septiembre de 2029.

Quienes vuelvan a calificar y sigan sujetos al requisito tendrán un nuevo margen de tres meses de incumplimiento antes de que el beneficio pueda reducirse o cancelarse.

La primera reducción o pérdida bajo este nuevo período podría ocurrir en enero de 2027.

Qué actividades cuentan para conservar los cupones

Las reglas ampliadas por la ley federal ‘One Big Beautiful Bill’, del presidente Donald Trump, entraron en vigor el 1 de marzo.

En junio, algunos adultos comenzaron a perder sus cupones SNAP tras acumular tres meses sin cumplir con el requisito de trabajo ni participar en otras actividades aprobadas por el programa.

Para cumplir, puedes trabajar o participar en un programa aprobado de estudios o capacitación durante al menos 20 horas por semana o 80 al mes.

También pueden contar ciertas actividades aprobadas de búsqueda de empleo o el voluntariado con una organización autorizada, cuyas horas dependen del monto de SNAP que recibe tu hogar.

A quiénes busca llegar la campaña

Según la Alcaldía, el 1.6% de los hogares con SNAP perdió beneficios, con un impacto desproporcionado entre los hombres jóvenes solteros.

Desde enero, la ciudad tocó 10,000 puertas, hizo 40,000 llamadas directas y se asoció con más de 100 organizaciones.

También organizó seminarios virtuales para más de 6,500 colaboradores, casi 50 capacitaciones y más de 40 eventos comunitarios.

La intervención redujo en 65% la cifra proyectada de personas que perderían SNAP, y más del 98% de los beneficiarios elegibles conservó la ayuda.

Sigue leyendo:

– Nuevas tarjetas EBT con chip se darán a Nueva York para proteger beneficios SNAP

– Nueva York aumentará 40% los Health Bucks para beneficiarios de SNAP en 2027

– SNAP: qué hacer si tu tarjeta EBT deja de funcionar y cómo recuperar tus beneficios