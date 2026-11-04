Katie Suárez, corredora de origen salvadoreño, muere tras ser apuñalada en Brooklyn

La muerte de Katie Suárez, una corredora de 28 años de origen salvadoreño, convirtió en tragedia una rutina que formaba parte de su preparación para el Maratón de Nueva York. La joven falleció el lunes por la noche en un hospital de Brooklyn, 3 días después de ser apuñalada en el cuello mientras corría por un sendero de Bath Beach.

Su madre, Yasira Suárez, confirmó el fallecimiento a medios locales y pidió justicia. Mientras la familia enfrenta la pérdida, la Policía de Nueva York (NYPD) mantiene abierta una investigación sin sospechosos identificados y solicita la colaboración de quienes estuvieron en la zona la noche del ataque.

Katie permanecía con soporte vital en NYU Langone Hospital-Brooklyn desde el viernes 30 de octubre. La agresión ocurrió alrededor de las 8:15 p.m. (ET), cerca de Bay 17th Street, en un camino peatonal y ciclista que corre junto a la Belt Parkway.

Una carrera que terminó en una búsqueda desesperada

La noche del ataque, Suárez había salido de trabajar en una sucursal de TD Bank ubicada en el centro comercial Caesar’s Bay, en Bath Beach. Según la reconstrucción presentada por el jefe de detectives del NYPD, Joseph Kenny, dejó su empleo cerca de las 6:30 p.m. (ET) y poco después se reunió con sus padres en un restaurante Wendy’s.

Katie se cambió la ropa de trabajo por prendas deportivas y salió a correr. Su madre solía acompañarla durante los entrenamientos, pero esa tarde decidió esperarla. La joven tenía previsto encontrarse nuevamente con sus padres al terminar el recorrido.

Cerca de las 7:56 p.m. (ET), su padre la llamó para saber cuánto tardaría. Ella le dijo que estaba aproximadamente a media milla de distancia y que llegaría pronto. Sin embargo, pasaron varios minutos y no apareció. Al dejar de responder los mensajes y las llamadas, sus padres comenzaron a buscarla.

Fue su padre quien la encontró tendida bajo un árbol, con heridas en el cuello. La joven fue trasladada de urgencia al hospital, donde permaneció en estado crítico hasta su fallecimiento.

En declaraciones a medios locales, Yasira recordó que solía advertirle a Katie que tuviera cuidado cuando salía a correr. La joven respondía que estaría bien y que nada malo le ocurriría.

La policía busca videos y ofrece una recompensa

Los investigadores consideran que el ataque pudo ser aleatorio, aunque la pesquisa sigue abierta y todavía no existe una explicación definitiva sobre el motivo. Las autoridades señalaron que no hay indicios de que el agresor intentara robarle, pues Katie conservaba su teléfono y otras pertenencias.

Hasta el momento, el NYPD no ha anunciado arrestos ni ha divulgado una descripción del sospechoso. Uno de los principales obstáculos para esclarecer el crimen es la falta de cámaras de vigilancia en el tramo del sendero donde ocurrió la agresión.

Por ello, las autoridades pidieron a los conductores que circularon por la Belt Parkway durante la noche del viernes que revisen sus cámaras de tablero. Los detectives buscan imágenes captadas entre las 7:56 y las 8:12 p.m. (ET), una ventana de 16 minutos que consideran clave para reconstruir los movimientos de la corredora y de quien pudo atacarla.

De acuerdo con las autoridades, los lectores de matrículas registraron cerca de 1,700 vehículos que pasaron por el área durante ese periodo. Los investigadores intentan localizar a esos conductores para determinar si alguno cuenta con una grabación que pueda aportar pistas.

El NYPD ofrece una recompensa de $10,000 dólares por información que conduzca al arresto del responsable. La familia también pidió a cualquier persona que haya presenciado algo inusual que se comunique con los investigadores.

Cualquier persona que tenga datos sobre la agresión puede comunicarse con Crime Stoppers del NYPD. La línea en inglés es 1-800-577-TIPS (8477), mientras que para recibir información en español está disponible el número 1-888-57-PISTA (74782).

También se pueden enviar pistas a través de los canales oficiales de Crime Stoppers y de la cuenta de la policía en X, @NYPDTips. Las llamadas y los mensajes se manejan de forma confidencial.

La investigación se concentra en el sendero de Shore Parkway, entre Bay 8th Street y Bay 17th Street, en Bath Beach. Las autoridades solicitan especialmente videos de cámaras vehiculares o cualquier registro que permita identificar a una persona o vehículo relacionado con el ataque.

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