Incidentes y saludos fascistas de los hinchas del Ferencváros antes de jugar con el AC Milan

Decenas de aficionados ultras del Ferencváros húngaro concentraron la tensión este jueves en la emblemática plaza del Duomo de Milán, donde exhibieron camisetas con la imagen del dictador fascista Benito Mussolini, realizaron saludos romanos y desplegaron pancartas con mensajes de extrema derecha y contrarios al colectivo LGTBI.

Los disturbios pacíficos pero de alto contenido ideológico fueron protagonizados por los ‘Green Monsters’, el sector radical del club de Budapest, horas antes del partido de la UEFA Europa League que enfrenta al Ferencváros contra el AC Milan. Vestidos de negro, con bengalas y pañuelos verdes, los ultras desplegaron una gran pancarta en inglés con el lema “We have to defend Europe!” (“¡Tenemos que defender a Europa!”), además de consignas dirigidas en apoyo al párroco milanés Giannicola Maria Simone (“Rispetto, padre”), tras sus protestas por destrozos urbanos ocurridos en octubre.

Las imágenes y vídeos compartidos por medios locales y por los propios canales del grupo radical mostraron la constante exhibición de la figura de Mussolini y proclamas extremistas en pleno centro histórico de la capital lombarda, encendiendo las alarmas de seguridad de las autoridades italianas de cara al dispositivo del encuentro en San Siro.

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