JetBlue aumenta sus tarifas de equipaje; documentar una maleta costará hasta $70

JetBlue anunció un nuevo aumento en sus tarifas por equipaje documentado, el segundo del año, y ahora algunos pasajeros tendrán que pagar hasta $70 por una primera maleta en cada trayecto, justo antes del periodo de viajes por Acción de Gracias y Navidad. El cambio entró en vigor este martes 3 de noviembre de 2026 para los boletos comprados desde esa fecha y aplica en vuelos dentro de Estados Unidos, Canadá, América Latina y el Caribe.

El aumento puede representar hasta $140 adicionales por documentar una sola maleta en un viaje redondo durante los periodos de mayor demanda, si el pasajero espera hasta las últimas 24 horas para pagar. Sin embargo, puedes reducir el cargo si agregas el equipaje con anticipación. Algunos pasajeros también conservan el beneficio de documentar maletas gratis por su tarjeta, membresía o tarifa.

¿Cuánto cuesta documentar una maleta con JetBlue?

De acuerdo con la información publicada por JetBlue y los datos recopilados por Associated Press (AP), la tarifa depende de la temporada y del momento en que agregues el equipaje a tu reservación.

Para la mayoría de las tarifas económicas en vuelos dentro de Estados Unidos, Canadá, América Latina y el Caribe, estos son los nuevos precios de la primera maleta:

Temporada baja: $50 si pagas al menos 24 horas antes del vuelo

$50 si pagas al menos 24 horas antes del vuelo Temporada alta: $55 si pagas con esa misma anticipación

$55 si pagas con esa misma anticipación Temporada baja: $60 si pagas dentro de las últimas 24 horas

$60 si pagas dentro de las últimas 24 horas Temporada alta: $70 si realizas el pago dentro de las últimas 24 horas

La segunda maleta también aumentó de precio. Ahora cuesta $70 en temporada baja y $75 en temporada alta cuando se agrega con al menos 24 horas de anticipación. Si esperas hasta el último día, los cargos pueden subir a $75 y $85, respectivamente.

La tarifa por una tercera maleta o equipaje adicional es de $200 en las rutas correspondientes.

El aumento llega a semanas de Acción de Gracias y Navidad

El ajuste comenzó a aplicarse el 3 de noviembre y afecta los boletos comprados a partir de esa fecha. Si ya habías reservado tu vuelo antes del cambio, JetBlue indica que aplicarán las tarifas anteriores a tu viaje y que debes consultar tu reservación.

La temporada alta incluye periodos de gran movimiento de pasajeros, como Acción de Gracias y las fiestas de invierno. Por eso, quienes viajen durante noviembre y diciembre deben revisar el precio del equipaje antes de completar su compra.

El incremento también llega en un momento complicado para los costos de las aerolíneas. AP informó que JetBlue registró un precio promedio del combustible de aviación de $3.91 por galón durante el verano, un aumento de 57% frente al mismo periodo del año anterior.

La compañía espera que el costo alcance los $4.64 por galón durante el cuarto trimestre de 2026, lo que representa un incremento interanual de 85%.

¿Por qué JetBlue volvió a aumentar el precio del equipaje?

Este es el segundo incremento de las tarifas por equipaje documentado que aplica JetBlue durante 2026. La aerolínea ya había elevado esos cargos en marzo, cuando justificó un ajuste por el incremento en sus gastos operativos.

En una declaración pública a AP, la compañía explicó: “Estamos ajustando las tarifas por equipaje documentado para ayudar a compensar el aumento de los costos del combustible y de operación”.

JetBlue también sostuvo que el cambio busca mantener competitivos los precios de sus boletos. “Esto nos ayuda a mantener competitivas nuestras tarifas base y, al mismo tiempo, permite a los clientes elegir pagar por una maleta documentada solo si la necesitan”, indicó la empresa.

Sin embargo, su decisión está alineada con otras compañías aéreas estadounidenses que también han ajustado sus cargos por equipaje durante el año. AP reportó medidas similares en Delta, United, American Airlines y Southwest.

¿Cómo puedes ahorrar en las nuevas tarifas de JetBlue?

Aunque el aumento encarece los viajes, todavía hay alternativas para reducir el gasto. La principal recomendación es agregar las maletas a tu reservación con al menos 24 horas de anticipación.

JetBlue destaca en su página oficial de equipaje que puedes “ahorrar hasta $10 por cada una de tus dos primeras maletas” cuando las agregas antes del periodo de 24 horas previo a la salida.

También existen excepciones para determinados pasajeros. De acuerdo con la aerolínea, algunos miembros de su programa de viajero frecuente TrueBlue y titulares de tarjetas de crédito de marca compartida pueden documentar equipaje sin costo, siempre que cumplan las condiciones correspondientes. Las condiciones dependen del nivel de membresía, la tarjeta y la tarifa contratada.

Entre las categorías que pueden recibir este beneficio están:

Titulares elegibles de las tarjetas JetBlue Plus, JetBlue Business y JetBlue Premier

Miembros del programa TrueBlue Mosaic, según su nivel

Pasajeros que compran determinadas tarifas superiores, como Mint

Antes de pagar, revisa las condiciones de tu boleto y los beneficios vinculados con tu tarjeta o membresía. Si viajas con otra persona, comprueba también si alguno de los integrantes de la reservación tiene derecho a documentar equipaje gratis.

Qué debes revisar antes de comprar un vuelo

El precio anunciado de un boleto no siempre representa el costo final del viaje. Si necesitas documentar una maleta, suma ese cargo al precio del pasaje antes de comparar opciones entre aerolíneas.

También debes considerar las restricciones de tamaño y peso. JetBlue establece como límite general para el equipaje documentado 50 libras y dimensiones totales de hasta 62 pulgadas, al sumar largo, ancho y alto.

Una maleta que supere esos límites puede generar cargos adicionales, si excede tanto el peso como las dimensiones permitidas.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre las tarifas de equipaje de JetBlue

¿Cuánto cuesta documentar la primera maleta?

La tarifa comienza en $50 por trayecto en temporada baja si pagas con al menos 24 horas de anticipación. En temporada alta puede llegar a $55.

¿Cuánto cuesta una maleta si pago en el aeropuerto?

Si agregas el equipaje dentro de las últimas 24 horas, la primera maleta puede costar $60 en temporada baja y $70 en temporada alta.

¿El aumento afecta los vuelos reservados antes del 3 de noviembre?

No. Las nuevas tarifas corresponden a boletos comprados desde el 3 de noviembre de 2026. Para reservaciones anteriores, debes consultar el precio aplicable en tu itinerario.

¿Puedo documentar una maleta gratis con JetBlue?

Sí. Algunos pasajeros con tarjetas de crédito elegibles, determinados niveles de TrueBlue Mosaic o tarifas superiores conservan el beneficio.

¿Cuánto cuesta documentar una segunda maleta?

El cargo es de $70 en temporada baja y $75 en temporada alta cuando se paga con anticipación. Puede aumentar si esperas hasta las últimas 24 horas.

Conclusión

El aumento en las tarifas de equipaje de JetBlue llega cuando muchas familias comienzan a organizar sus viajes de fin de año. Para quienes salen de aeropuertos como JFK y Newark, comparar el precio del boleto sin incluir el equipaje puede llevar a calcular mal el presupuesto.

La diferencia entre pagar con anticipación y esperar hasta el último día puede alcanzar $20 por una sola maleta en temporada alta y por trayecto. Mientras que revisar las condiciones antes de comprar puede evitar que ese gasto inesperado encarezca las vacaciones.

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