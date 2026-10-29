Walmart ofrece menú de Acción de Gracias por $3.50 por persona y esto incluye

Walmart anunció una canasta de alimentos para preparar la cena de Acción de Gracias para 10 personas por $35, equivalente a $3.50 por persona. El paquete incluye 26 artículos, entre ellos pavo, ingredientes para guarniciones y productos para preparar un pastel de calabaza. Sin embargo, no se trata de una cena preparada ni de una porción individual: los compradores deben adquirir los ingredientes y cocinar.

La oferta está disponible en tiendas y en línea hasta el 24 de diciembre de 2026. El precio también puede variar de acuerdo con el peso promedio del pavo y de otros productos; elegir un pavo más grande o pagar cargos adicionales de entrega puede aumentar el total.

Puedes consultar la canasta en Walmart.com/HolidaySavingsBasket, revisar los artículos que incluye y comprobar el costo final antes de pagar.

¿Qué incluye el menú de Walmart para la cena de Acción de Gracias?

La selección contiene 17 productos diferentes y 26 unidades que combinan marcas nacionales y Great Value. Según el listado oficial, estos son los alimentos que recibirás:

Pavo: un Butterball entero congelado de entre 10 y 16 libras, anunciado a 97 centavos por libra

un Butterball entero congelado de entre 10 y 16 libras, anunciado a Papas y salsa: una bolsa de papas russet de 5 libras y dos sobres de mezcla para salsa gravy Great Value

una bolsa de papas russet de 5 libras y dos sobres de mezcla para salsa gravy Great Value Relleno y pan: dos cajas de relleno Stove Top y un paquete de 12 panecillos Great Value

dos cajas de relleno Stove Top y un paquete de 12 panecillos Great Value Complementos: tres latas de judías verdes, una lata de crema de champiñones Campbell’s y cebolla frita Great Value para preparar una cazuela

tres latas de judías verdes, una lata de crema de champiñones Campbell’s y cebolla frita Great Value para preparar una cazuela Maíz y camote: tres latas de maíz, dos cajas de mezcla Jiffy, tres camotes y una bolsa de malvaviscos pequeños Jet-Puffed

tres latas de maíz, dos cajas de mezcla Jiffy, tres camotes y una bolsa de malvaviscos pequeños Jet-Puffed Arándanos rojos: una bolsa de 12 onzas de fruta fresca para preparar la salsa

una bolsa de 12 onzas de fruta fresca para preparar la salsa Postre: bases congeladas para pastel, puré de calabaza, leche evaporada y cobertura batida Great Value

Revisa las recetas: la lista no incluye artículos básicos como huevos, azúcar o mantequilla.

El pavo puede cambiar los $35 del costo ofrecido

El cálculo anunciado se basa en un pavo de peso estimado de 13.5 libras a $0.97 por libra y tres camotes con un peso conjunto de 3.2 libras a $0.88 por libra. El peso puede modificar el total.

Además, Walmart advierte: “La disponibilidad de los artículos varía”. Si falta un producto, compara el precio de la sustitución antes de aceptarla.

Lee también: Halloween barato: 7 formas de ahorrar en disfraces, dulces y decoración

Más productos, pero compara correctamente

Sobre su paquete, Walmart afirma que la canasta incluye 18% más artículos que el año pasado y que cuesta 12% menos de lo que costaban esos mismos productos en 2025.

“Nuestra canasta de este año lleva aún más comida a la mesa por solo $35”, afirmó David Guggina, presidente y director ejecutivo de Walmart Estados Unidos, en el comunicado del 28 de octubre de 2026.

Por su parte, TODAY de NBC informó que la selección de 2025 costaba $39.92 para diez personas. Reuters señaló que la oferta actual es la más barata desde que Walmart lanzó el programa en 2022.

Cómo comprar desde Nueva York

Puedes adquirir el paquete directo en tiendas o pedirlo por internet. No necesitas una membresía especial. En Nueva Jersey, el directorio oficial incluye sucursales en North Bergen, Secaucus y Teterboro; en Nueva York, una opción es Valley Stream. Confirma el inventario antes de trasladarte.

El precio anunciado excluye Alaska, Hawaii, Oklahoma, Puerto Rico y Wisconsin.

Entrega gratis, con condiciones

Walmart ofrece entrega exprés gratuita hasta el 30 de noviembre de 2026 con el código THANKFUL, para pedidos de al menos $35 que incluyan sopa de champiñones Campbell’s, pavo Butterball o relleno Stove Top.

Fuera de esa promoción, pueden aplicarse cargos por recogida, envío o entrega de hasta $19.95. Comprueba el descuento antes de pagar; los impuestos aplicables son responsabilidad del cliente.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre el paquete de Walmart para la Cena de Acción de Gracias

¿El paquete de Acción de Gracias que ofrece Walmart es una cena cocinada?

No. Es una selección de ingredientes que debes preparar en casa; no un servicio de comida listo para consumir.

¿Cuánto cuesta el paquete para diez personas?

Walmart anuncia $35, con base en pesos promedio del pavo y los camotes. El importe puede variar por peso, disponibilidad y cargos adicionales.

¿Necesitas Walmart+ o un cupón?

No necesitas membresía para comprar la canasta. El código THANKFUL corresponde a la promoción de entrega exprés gratuita, no al precio de los alimentos.

¿Hasta cuándo está disponible?

Los precios anunciados son válidos del 28 de octubre al 24 de diciembre de 2026, sujetos a disponibilidad.

Conclusión

Antes de organizar la cena de Acción de Gracias y pensar en los posibles beneficios de este paquete, suma ingredientes adicionales, traslado o entrega. Si personalizas el menú, recalcula el total: el ahorro anunciado solo será útil si encaja con tu número de invitados y tu presupuesto.

Sigue leyendo:

– ¿Dónde conseguir en la Gran Manzana pavos gratis para la Cena de Acción de Gracias?

– Halloween 2026: ofertas de comida desde $1 y cómo aprovecharlas

– Walmart combina Walmart+ y Sam’s Club Plus por $120 al año: cuánto puedes ahorrar