¿Te están cobrando más por volar sin que lo sepas? El algoritmo detrás de la polémica de JetBlue

Un pasajero intentaba viajar a un funeral. Pero se sorprendió cuando su boleto de avión subió $230 en un solo día.

Cuando se quejó en redes sociales, la aerolínea de bajo costo, JetBlue, le respondió que borrara su historial y cotizara en modo incógnito para encontrar un precio más bajo.

Esta respuesta, eliminada poco después, encendió una alerta: ¿te pueden cobrar más por lo que el sistema sabe de ti?

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Para millones de hispanos que viajan por el país, sobre todo en casos de emergencia, este tipo de políticas podría significar pagar más sin saberlo. Y hay formas simples de evitarlo antes de comprar tu próximo vuelo.

El tuit borrado que desnudó esta polémica práctica

El incidente ocurrió el 18 de abril de 2026, cuando un usuario publicó en X que su boleto de JetBlue subió su precio $230 en 24 horas, de manera injustificada, mientras intentaba viajar a un funeral. La cuenta oficial de JetBlue respondió: “Intenta borrar tu caché y cookies o reserva desde una ventana de incógnito. Lo sentimos por tu pérdida.”

La respuesta se hizo viral de inmediato porque millones de usuarios interpretaron que se trató de una confesión involuntaria: si borrar el historial es un factor determinante para ajustar un precio, era un factor para inflarlo de manera arbitraria. Bajo ese razonamiento, JetBlue eliminó el tuit horas después.

Did JetBlue just admit to surveillance pricing? pic.twitter.com/5Vn9yvyFRY — Reclaim The Net (@ReclaimTheNetHQ) April 20, 2026

JetBlue responde: “Se trató de un error”. Los expertos explican verdad

Para mitigar las críticas, la aerolínea negó que esta situación fuera una práctica para establecer sus precios: “Las tarifas en JetBlue.com no se determinan por datos en caché ni por información personal”, indicó la compañía al New York Post. Y agregó que sus tarifas responden a “disponibilidad en tiempo real”.

Sin embargo, la declaración no convenció a los defensores del consumidor. “JetBlue accidentalmente tuiteó su confesión: están usando el historial de búsqueda de los clientes en su contra para subir el precio”, sostuvo Lindsay Owens, directora ejecutiva de Groundwork Collaborative.

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Por su parte, la asambleísta del Estado de Nueva York Emerita Torres elevó el nivel de la crítica: “Nuestros datos personales no deben usarse en nuestra contra. No deberíamos tener que navegar en modo incógnito para evitar el abuso de precios”, lamentó.

¿Qué es el ‘precio por vigilancia’ y por qué te afecta?

A diferencia del precio dinámico, que se ajusta de la misma forma para todos los clientes durante temporada alta, el ‘surveillance pricing’ (precio de vigilancia), que es el que se señala en este caso, es individual: el algoritmo calcula cuánto estás dispuesto a pagar tú, basándose en tu historial de búsquedas, ubicación, tipo de dispositivo e incluso cuántas veces has visto ese mismo vuelo.

En enero de 2025, la Comisión Federal de Comercio (FTC) encontró que empresas de múltiples sectores ya estaban recurriendo a estas prácticas de utilizar datos personales para fijar precios personalizados. La autoridad calificó esta práctica como “opaca” y potencialmente dañina. Meses después, la administración Trump canceló la investigación.

El Congreso reacciona

Sin embargo, el daño ya estaba hecho. El escándalo llegó al Capitolio y este martes 22 de abril, dos legisladores demócratas enviaron una carta formal a JetBlue exigiendo explicaciones sobre cómo establece sus tarifas usando datos personales de sus clientes.

El senador Ruben Gallego (demócrata de Arizona) alzó la voz enérgicamente en X sobre las prácticas comerciales de la aerolínea: “¿JetBlue está admitiendo abiertamente que le sube el precio a alguien cientos de dólares porque sabe que tiene que ir a un funeral? El duelo no debería tener un recargo”.

En diciembre de 2025, Gallego promovió la iniciativa One Fair Price Act, que precisamente busca prohibir el uso de datos personales para fijar precios individualizados, aunque al momento todavía no ha sido aprobada en el Congreso.

Lo que puedes hacer hoy para pagar menos por un boleto de avión

Mientras el Congreso debate, hay acciones concretas para protegerte de este tipo de prácticas (precios de vigilancia):

Navega siempre en modo incógnito al buscar vuelos

al buscar vuelos Borra cookies antes de cada nueva búsqueda

antes de cada nueva búsqueda Usa comparadores como Google Flights o Kayak antes de ir al sitio de la aerolínea

como Google Flights o Kayak antes de ir al sitio de la aerolínea No repitas la misma búsqueda varias veces desde el mismo dispositivo

varias veces desde el mismo dispositivo Compara desde distintos dispositivos o redes: usuarios reportan precios diferentes al buscar desde el smartphone o la computadora

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre los precios de vigilancia para comprar boletos de avión

¿Qué es exactamente el precio por vigilancia?

Es cobrar al consumidor un precio diferenciado según su perfil: historial de búsquedas, ubicación, ingresos estimados o urgencia de viaje. Se diferencia del precio dinámico, que afecta a todos por igual.

¿JetBlue confirmó que usa esta práctica?

No. Negó usar datos personales y calificó el tuit como un error. Sin embargo, la respuesta sugerida (usar modo incógnito para obtener mejores precios) fue interpretada como una admisión implícita.

¿Existe alguna ley que lo prohíba?

No a nivel federal. La One Fair Price Act del senador Gallego, introducida en diciembre de 2025, busca prohibir esta práctica, pero aún no ha sido aprobada. California tiene legislación en trámite.

¿Es ilegal que el precio cambie entre una búsqueda y otra?

No. El precio dinámico por demanda es legal. Lo que se debate es si una aerolínea puede cobrar de manera personalizada, basándose en tu perfil.

Conclusión

El tuit de JetBlue fue borrado. La pregunta que dejó quedó como una evidencia clara. Si un algoritmo puede cobrarte más porque detectó que estás de luto, que llevas días buscando un vuelo o que tienes mayor capacidad de pago que el pasajero del asiento de al lado, el problema no es técnico: es ético.

Mientras la One Fair Price Act espera su aprobación en el Congreso, la única protección disponible hoy es saber que el algoritmo te observa, y actuar en consecuencia para perseguir el mejor precio posible.

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