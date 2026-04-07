Amazon, Jetblue, FedEx y otras empresas que subieron precios por guerra en Irán

El impacto de la guerra en Irán ya comienza a reflejarse en los bolsillos de los consumidores, con aumentos en tarifas de envíos, vuelos y servicios logísticos. Diversas empresas han ajustado sus precios para hacer frente al encarecimiento del combustible y los costos operativos.

Amazon

La compañía anunció un recargo temporal de 3.5% relacionado con combustible y logística para vendedores externos que utilizan sus servicios de envío y devoluciones.

Esta medida entrará en vigor este mes.

Amazon señaló que estos vendedores han enviado más de 80,000 millones de productos a través de su red logística.

Aunque el cargo no se aplica directamente a los compradores, algunos vendedores podrían trasladarlo a los precios finales.

Un portavoz indicó que el recargo se mantendrá ‘por el futuro previsible’, sin detallar cuándo podría retirarse.

Delta

La aerolínea incrementó en $10 el costo de documentar la primera y segunda maleta, llevando los precios a $45 y $55, respectivamente.

La empresa explicó que este ajuste responde a cambios en el entorno global.

En palabras de un portavoz: “Estas actualizaciones son parte de la revisión continua de precios de Delta y reflejan el impacto de las condiciones globales en evolución y la dinámica de la industria”.

JetBlue

JetBlue también elevó sus tarifas por equipaje documentado, con aumentos de entre $4 y $9 dependiendo del vuelo.

Por ejemplo, la primera maleta pasó de $35 a $39 en horarios de baja demanda, y de $40 a $49 en temporadas altas como verano o días festivos.

Un portavoz atribuyó directamente estos cambios a los costos operativos en aumento, y explicó que cobrar por servicios adicionales ayuda a evitar incrementos en las tarifas base.

United Airlines

Desde el 3 de abril, United aumentó en $10 el costo de la primera y segunda maleta.

Las tarifas quedaron en $45 y $55 cuando se pagan en línea al menos 24 horas antes del vuelo, alineándose con otras aerolíneas que han tomado medidas similares.

USPS (Servicio Postal de EE.UU.)

El Servicio Postal anunció el 25 de marzo la implementación de su primer recargo por combustible en paquetes.

Este cargo será de 8% y comenzará a aplicarse el 26 de abril. La medida es temporal y no afectará el envío de cartas.

Según la agencia, el recargo permanecerá al menos hasta el 17 de enero de 2027, cuando se evaluará si es necesario implementar una solución permanente.

UPS, FedEx y otras empresas de envíos

Estas compañías ya contaban con recargos automáticos ligados al precio del combustible.

En el caso de FedEx, se activa un cargo de 21.5% cuando el diésel alcanza al menos $3.55 por galón.

Sin embargo, al 6 de abril, este recargo ya había subido a 26.5%, reflejando el aumento en los precios del combustible.

Empresas de transporte marítimo

Compañías como Maersk también han añadido cargos adicionales para cubrir el aumento del petróleo y los costos logísticos.

Estos ajustes incluyen no solo el precio del combustible, sino también rutas más largas y complejas, especialmente en zonas afectadas por el conflicto en Medio Oriente.

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