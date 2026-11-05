Katy Perry entra en disputa con sus vecinos en Santa Bárbara, California
La estrella pop Katy Perry está desarrollando un proyecto que se centra en la construcción de una casa juvenil, pero los habitantes no están de su lado
La estrella pop Katy Perry ha presentado un nuevo proyecto junto con su hermana Angela Lerche, pero esto no ha generado una reacción positiva entre algunos de los vecinos.
La idea de Perry y su hermana es construir un campamento de arte y naturaleza llamado Gratitude Canyon en una finca agrícola de unas 110 acres en Winchester Canyon Road, cerca de Santa Bárbara. La presentación del proyecto generó la queja de los habitantes de la zona, quienes incluso han expuesto cuáles son las razones por las que no aprueban su desarrollo.
La construcción de este campamento se haría a través de Firework Foundation, una fundación fundada por las hermanas en el 2018. Se ha explicado que en la finca de 110 acres se quieren construir ocho cabañas, pistas de tenis, alojamiento para monitores, un gimnasio, un comedor, una piscina y un estudio de grabación. Todo esto ocuparía solo un tres por ciento del lote, pues quieren mantener las áreas verdes.
Ahora, 400 vecinos han firmado una petición para frenar la construcción. En esta carta expresan su preocupación porque creen que el campamento generará ruido, tráfico y riesgo de incendio.
Hay que destacar que también hay preocupación porque en la propuesta se ha informado que en el campamento se planea realizar cuatro eventos especiales al año, de septiembre a mayo, con un máximo de 400 asistentes, y eso ha sido descrito por los vecinos como un “centro de eventos disfrazado de campamento”.
Ahora, Perry y su hermana tendrán que hacer algunos cambios en la propuesta para recibir toda la aprobación y no incomodar a los vecinos.
Sigue leyendo:
• Katy Perry dice cómo encontró el amor en Justin Trudeau tras su difícil ruptura con Orlando Bloom
• Katy Perry reclama a la Casa Blanca por usar su canción “Fireworks” en un video de ataques militares
• Katy Perry inaugurará Rock in Rio Lisboa junto con Charlie Puth y Pedro Sampaio