Katy Perry dice cómo encontró el amor en Justin Trudeau tras su difícil ruptura con Orlando Bloom

La cantante Katy Perry se sinceró sobre su ruptura con el actor Orlando Bloom, con quien estuvo durante casi diez años y tuvieron una hija juntos, y aseguró que Justin Trudeau, ex primer ministro de Canadá, es el “amor de su vida”.

La ruptura de Katy Perry y Orlando Bloom se confirmó en 2025 mientras la cantante se encontraba en medio de su gira “Lifetimes Tour”. La artista se encontraba en Australia cuando se hizo público el fin de su relación y aseguró que este fue un momento sumamente difícil. Además, la artista se encontraba lejos de la familia y amigos que pudieran consolarla o brindarle apoyo.

“El año pasado fue realmente difícil”, dijo sobre su separación de Orlando, padre de su hija Daysi. En ese entonces, su hija la acompañaba durante la gira, lo que resultó “bueno para ella”, ya que “ve a su madre ser fuerte”.

La artista habló sobre lo difícil que fue vivir este momento sola, pero afortunadamente encontró consuelo. “Probablemente fue el momento más difícil. Mis amigos estaban todos en casa. Yo lloraba y me sentía muy lejos”, dijo Perry. “Pero entonces mis ángeles se pusieron manos a la obra. Realmente me apoyaron”, agregó.

Afortunadamente, durante la parada de su gira en Canadá, la cantante conoció a Trudeau, exprimer ministro de ese país. “Y me llevé el mejor regalo de esta gira: conocí al amor de mi vida”, dijo a People.

La primera vez que ambos fueron relacionados fue cuando fueron fotografiados juntos cenando en un restaurante en Montreal a finales de julio de 2025.

“Tuve la oportunidad de conocer a Justin durante la gira, y entonces todo cambió”, dijo la intérprete californiana.

La artista aseguró que, antes de conocer al político canadiense, escribió una lista de propósitos y uno de ellos era encontrar el amor verdadero. “El número 10 simplemente dice: ‘Amor verdadero’. Y creo que ahí es donde estamos”.

La intérprete de “Roar” destacó todas las cualidades de Trudeau y por las cuales se siente agradecida. “Se sabe la letra, me apoya y está maravillado; es muy reconfortante. Es una persona muy bondadosa, y creo que en eso coincidimos. Estoy muy agradecida”, dijo la cantante.

Aunque dice que encontró el amor en Trudeau, Katy Perry aseguró que durante los nueve años que estuvo con Orlando Bloom aprendió mucho. “No me habría quedado en una relación durante nueve años si no hubiera habido cosas realmente importantes que aprender. Cada relación es una maestra, ¿verdad?. Tuve que dejarla ir para poder seguir adelante. Siempre quise un amor épico y legendario, y se lo comentaba a mi terapeuta: todo en mi vida es épico, pero esto es como la pieza que me faltaba del rompecabezas; y entonces apareció”, dijo sobre Trudeau.

Katy Perry y Justin Trudeau han aparecido juntos en diferentes eventos públicos y celebraciones, como el pasado festival de Coachella, en el que se dejaron ver disfrutando de su relación en un ambiente relajado.

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