Katy Perry reclama a la Casa Blanca por usar su canción “Fireworks” en un video de ataques militares

La cantante Katy Perry reclamó a la Casa Blanca por usar su canción “Fireworks” en un video que muestra ataques militares. La artista californiana aclaró que no autorizó al gobierno de Estados Unidos para utilizar su canción en contenido bélico.

A través de su cuenta de X, la artista manifestó su rechazo al uso no autorizado de su canción estrenada en 2010.

“Me indigna profundamente ver que “Firework” se utilice en la cuenta de TikTok de la Casa Blanca como música de fondo para vídeos de ataques militares. No lo autoricé, no me lo pidieron y, desde luego, no lo apruebo”, escribió la cantante.

Katy Perry aclaró que escribió esta canción con la intención de enviar un mensaje de unidad y no para “glorificar la guerra”. “Escribí esta canción para que fuera un himno de esperanza, sanación y fortaleza interior para quienes atraviesan sus momentos personales más oscuros. Ver cómo un mensaje de autoestima y superación se utiliza como banda sonora para la destrucción y la violencia es una completa violación de todo lo que representa mi canción. Mi música busca unir a las personas, no glorificar la guerra”, escribió la intérprete.

La intérprete de “Roar” se suma a la lista de artistas que han reclamado que el gobierno de Estados Unidos utilice sin permiso sus canciones en contenido político, promoviendo redadas de ICE o, como en este caso, promoviendo los ataques militares.

Algunos artistas que han pedido al segundo gobierno de Trump que deje de utilizar su música son Céline Dion, Bruce Springsteen, Linkin Park, Neil Young, Olivia Rodrigo, Sabrina Carpenter y Radiohead.

En junio, la Casa Blanca usó la canción “Bye” de Ariana Grande en un video para promover y celebrar los arrestos a inmigrantes por parte de ICE. La estrella de “Wicked” reclamó al gobierno el uso no autorizado de su canción.

“Por favor, no vuelvan a usar mi música en relación con esta barbarie, inhumanidad y atrocidad. Que se joda Ice”, escribió la cantante.

Lo mismo ocurrió con la cantante Kesha, quien reclamó también el uso no autorizado de su canción de 2010 “Blow” en un video que promovía la guerra. “Me he enterado de que la Casa Blanca ha utilizado una de mis canciones en TikTok para incitar a la violencia y amenazar con la guerra. Intentar trivializar la guerra es repugnante e inhumano”, escribió en su Instagram.

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