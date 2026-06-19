Katy Perry inaugurará Rock in Rio Lisboa junto con Charlie Puth y Pedro Sampaio

La cantante Katy Perry inaugurará el festival Rock in Rio Lisboa, Portugal, que comenzará este sábado 20 de junio en el Parque Tejo, Lisboa.

Katy Perry fue una de las artistas que protagonizó el show de inauguración del Mundial de Fútbol 2026 en la sede de Estados Unidos. Una semana después, la artista inaugurará el famoso festival que cada año reúne a miles de personas.

Además de Katy Perry, también actuarán Charlie Puth, Bebe Rexha, Pedro Sampaio, Calema y Napa.

El público podrá disfrutar de las actuaciones de otros artistas de renombre que forman parte del cartel del festival de este año, como lo son: Linkin Park, Cypress Hill, The Pretty Recless y Kaiser Chiefs, entre otros.

El festival continuará el próximo fin de semana, los días sábado 27 de junio y domingo 28. Ese fin de semana los artistas que se presentarán son Rod Stewart, Cyndi Lauper, Shaggy y Xutos & Pontapés el sábado 27 de junio. El domingo, los artistas que subirán al escenario para cerrar esta edición del festival son: 21 Savage, Central Cee, Rema y Ceelo Green.

Rock in Río es uno de los festivales más importantes de Europa y, de acuerdo con los organizadores, cada año reúne a más de 300,000 personas en el público.

Antes de presentarse en Rock In Río Lisboa, Katy Perry se presentó en el festival O Son do Camiño, en la ciudad española de Santiago de Compostela.

Estas presentaciones de Katy Perry forman parte de una gira de verano en la que la artista tiene programado actuar en estadios y festivales durante los próximos meses en Europa.

1 de julio de 2026: Blenheim Palace Festival (Oxfordshire, Reino Unido)

3 de julio de 2026: Main Square Festival (Arras, Francia)

5 de julio de 2026: Festival Rio Babel (Madrid, España)

8 de julio de 2026: Jazz Open (Stuttgart, Alemania)

9 de julio de 2026: Musilac (Aix-les-Bains, Francia)

11 de julio de 2026: Festival de Nîmes (Nîmes, Francia)

12 de julio de 2026: Nancy Open Air (Nancy, Francia)

14 de julio de 2026: Luxembourg Open Air (Luxemburgo)

16 de julio de 2026: Les Vieilles Charrues (Carhaix, Francia)

17 de julio de 2026: Lovely Brive Festival (Brive-la-Gaillarde, Francia)

19 de julio de 2026: Lucca Summer Festival (Lucca, Italia)

22 de julio de 2026: Isle of MTV (Malta)

25 de julio de 2026: Paléo Festival Nyon (Nyon, Suiza)

31 de julio de 2026: Sunny Hill Festival (Pristina, Kosovo)

25 de agosto de 2026: Feria Nacional Potosina – FENAPO (San Luis Potosí, México)

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