Menudo, 50 años de historia

Antes de BTS, New Kids on the Block, Backstreet Boys y muchas otras boy bands, estaba Menudo, el combo puertorriqueño que marcó a toda una generación y que sigue resonando en la memoria de millones, sobre todo de mujeres, alrededor de América Latina y Estados Unidos.

Quizá por eso, a medio siglo de su fundación, aún cuenta con una amplia base de fans que sigue y que ha acompañado a esta agrupación en los distintos reencuentros que se han organizado luego de su desintegración, en 1996.

Este año, la historia se repite con el “Menudo 50th Anniversary Tour”, que marca el regreso a los escenarios de siete exintegrantes de distintas generaciones del combo, entre ellos, René Farrait, miembro de la primera etapa de la banda, y Roy Roselló, quien reemplazó a Miguel Cancel, quien fuera uno de los cinco miembros originales del combo.

El resto de los chicos son Raymond Acevedo, Sergio Blass, Ralphy Rodríguez, Rubén Gómez y Robert Avellanet, que llegaron en cuatro distintas etapas de la vida de la banda.

En una conversación virtual, Roy y Robert hablaron de lo que los llevó a aceptar reunirse a Menudo para esta gira que abarca seis ciudades. Comenzó el 10 de octubre en Los Angeles y concluirá el 12 de diciembre en Puerto Rico. Llegará este sábado 7 de octubre al United Palace de Nueva York.

“Yo quise pues sanar las cosas que yo no tuve la oportunidad de hacer cuando yo era niño” dijo Roy. “Todo el mundo sabe todo lo que yo pasé, eso no vamos a esconderlo, yo siempre lo digo, pero hubo momentos hermosos también, cuando yo cantaba, cuando yo me conectaba con el público, y eso como que yo quería volverlo a vivir otra vez”.

Roy se refiere a las revelaciones que hizo en la docuserie de tres partes “Menendez + Menudo: Boys Betrayed”, de 2023, la cual está disponible en Peacock. En su testimonio, Roy relata que sufrió abusos por parte del exmánager de Menudo, Edgardo Díaz, y acusa también a José Menéndez, un poderoso ejecutivo discográfico, de haberlo agredido cuando era adolescente.

Luego de su paso por Menudo, Roy se mudó a Brasil, donde se convirtió en pastor cristiano, evangelista y misionero. Se alejó de la música comercial tradicional luego de superar diversas crisis personales y financieras y encontró en la religión su principal ocupación y estilo de vida. Actualmente reside en Orlando pero mantiene vínculos familiares y de negocios con Brasil.

Robert, por su parte, vive en Los Angeles y se dedica a la actuación y a su negocio Viva la Earth, una marca de productos de cuidado de la piel.

Ellos dos no coincidieron en el grupo, pero eso no quiere decir que no hay una relación artística y personal entre ellos.

“Todos nosotros tenemos una conexión, desde que empezamos a ensayar”, dijo Roy. “Es como que si en otros tiempos estuviéramos juntos bailando, entonces la conexión existe, está allí, se trata de la música, de la coreografía, de uno mirar al otro, como nos miramos, de disfrutar el show con los fans; ese contacto que nosotros tenemos con el público es algo que nos llena también de mucha energía”.

La misión, dijo Robert, era prepararse emocional y físicamente. Al menos Roy, de 56 años, dijo en entrevistas pasadas que desde que comenzó a ensayar para la gira ha perdido más de 20 kilos.

“Volver a vivir la experiencia, no se le puede decir que no”, dijo. “Y en el momento que me dijeron que si quería, inmediatamente dije que sí […] La oportunidad sobre todo de conectar cara a cara con el público en los escenarios, volver a estar ahí, volver a cantar estas canciones, eso no hay manera de decir que no”.

Luego de la gira, tanto Roy como Robert volverán a sus vidas “normales”. Aún no está claro si grabarán algún disco o video de esta gira. Eso dependerá de Paul Tarnopol, quien es propietario de los derechos del grupo.

“A nosotros nos interesa muchísimo grabar, quién sabe, hasta canciones nuevas, canciones inéditas”, dijo Roy. “Eso sería fabuloso, sería estupendo”.

Roy, por su parte, comenzará a viajar con su libro autobiográfico, que hablará sobre su experiencia en Menudo y cuya promoción dejó pendiente para unirse a la gira del grupo.

Por ahora, tanto Roy como Robert tienen recuerdos agradables de su paso por Menudo, y quieren que sus fans vean eso en el escenario.

En detalle

Qué: Concierto “Menudo 50th Anniversary Tour”

Cuándo: sábado a las 8 pm

Dónde: United Palace, 4140 Broadway, Nueva York

Cómo: boletos en ticketmaster.com