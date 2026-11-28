Una deuda de impuestos federales puede reducir el dinero que recibes cada semana o quincena. En estos casos, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) puede ordenar a tu empleador que retenga parte de tu salario y se lo entregue directamente para saldar tu adeudo, sin necesidad de obtener primero una sentencia judicial.

Pero no todo está perdido. Si recibes una notificación, puedes solicitar una audiencia, negociar un plan de pagos o pedir que liberen la retención si afecta tus gastos básicos.

En cambio, el mayor riesgo es dejar pasar las cartas sin responder. El IRS generalmente debe enviarte un aviso final de intención de embargo al menos 30 días antes de aplicar esa medida. Ese plazo puede ser decisivo para que alcances a defenderte y buscar una solución antes de que el descuento se aplique a tu cheque.

Cómo funciona el embargo de salario del IRS

El embargo salarial, conocido como ‘wage levy’, obliga a tu empleador a entregar al IRS una parte de tus ingresos, afectando salarios, comisiones y bonos, en cada pago hasta que la deuda se cubra o la agencia libere la medida.

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No confundas esta medida con un gravamen fiscal (tax lien), que establece un derecho legal sobre tus bienes, pero no retira dinero de tu salario. El embargo sí reduce el pago que recibes y puede dificultar que cubras renta, alimentos, transporte y servicios.

Robert Nordlander, contador público certificado y especialista en fraude de Nordlander CPA, PLLC, advirtió que ignorar las notificaciones puede provocar que pierdas opciones para resolver el problema, ya que el IRS envía una serie de avisos durante varios meses antes de avanzar con el cobro.

¿Cuánto dinero puede retener el IRS?

La agencia no aplica un porcentaje fijo a todos los trabajadores. La cantidad depende de tu estado civil, el número de dependientes elegibles, la frecuencia de pago y ciertas exenciones, como tener 65 años o más o presentar una condición de ceguera.

Cuando tu empleador recibe la orden, debe entregarte un formulario para declarar tu estado civil y tus dependientes. Tienes tres días para completarlo y devolverlo. Si no lo haces, el cálculo de la cantidad protegida se realizará como si estuvieras casado, presentaras una declaración por separado y no tuvieras dependientes.

El IRS utiliza la Publicación 1494 para determinar qué parte de tus ingresos queda protegida. Por eso, entregar correctamente el formulario puede evitar que te retengan más dinero del que corresponde.

El embargo salarial también funciona de manera distinta al embargo bancario. En este último caso, los fondos disponibles cuando el banco recibe la notificación suelen quedar retenidos durante un período de espera de 21 días.

El plazo de 30 días que puede ayudarte

Si recibes el Aviso Final de Intención de Embargo y Aviso de tu Derecho a una Audiencia, revisa inmediatamente la fecha de la carta. Generalmente, tienes 30 días para solicitar una audiencia de Collection Due Process mediante el Formulario 12153.

Este procedimiento permite disputar determinadas acciones de cobro ante la Oficina Independiente de Apelaciones del IRS. No elimina automáticamente la deuda, pero puede darte la oportunidad de presentar un plan de pagos, señalar errores o explicar por qué no puedes cubrir el monto reclamado.

Guarda la notificación, el sobre, tus comprobantes de ingresos y cualquier documento que respalde tu situación económica. No esperes al último día para iniciar el trámite.

Cómo detener un embargo que ya comenzó

Si tu empleador ya descuenta dinero de tu salario, todavía puedes acercarte al IRS y solicitar la liberación del embargo. Existen varias alternativas:

Pagar la deuda: cubrir el saldo total, incluidos los intereses y las multas aplicables, puede terminar con la retención

cubrir el saldo total, incluidos los intereses y las multas aplicables, puede terminar con la retención Solicitar un plan de pagos: un acuerdo aprobado puede impedir nuevos embargos y, si sus condiciones no permiten continuar la retención, permitir que se libere uno existente

un acuerdo aprobado puede impedir nuevos embargos y, si sus condiciones no permiten continuar la retención, permitir que se libere uno existente Demostrar dificultades económicas: si la retención te impide pagar vivienda, alimentos, servicios u otros gastos esenciales, puedes pedir que el IRS revise tu situación

Una solicitud de plan de pagos no detiene automáticamente un embargo que ya está activo. Debes confirmar con la agencia si el acuerdo aprobado permite liberar la medida.

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Qué hacer si no puedes cubrir tus gastos básicos

Si el IRS determina que la retención provoca una dificultad económica inmediata, tiene la obligación de liberar un embargo. Para evaluar tu situación, puedes solicitar documentos como el Formulario 433-F o el 433-A.

Nordlander recomienda reunir avisos del IRS, recibos de pago recientes, estados de cuenta bancarios y comprobantes de gastos mensuales. Entre ellos pueden incluirse renta o hipoteca, servicios públicos, transporte, seguros, cuidado infantil y costos médicos.

La agencia necesita información financiera que demuestre cuánto ganas, cuánto gastas y qué cantidad puedes pagar sin poner en riesgo tus necesidades básicas.

¿Qué puedes hacer ahora?

Si recibiste una notificación o temes que el IRS embargue tu salario, toma estas medidas:

Revisa la carta: confirma el monto de la deuda, el año fiscal y la fecha límite Presenta declaraciones pendientes: el IRS generalmente exige que hayas presentado las declaraciones requeridas antes de aceptar un plan de pagos Evalúa un acuerdo: solicita cuotas mensuales que puedas cubrir realmente Pide una audiencia: si todavía estás dentro del plazo de 30 días, revisa si puedes presentar el Formulario 12153 Solicita una liberación: si el embargo ya comenzó y amenaza tus gastos esenciales, documenta tu situación y comunícate con la agencia

Si tienes varias declaraciones pendientes, deudas de impuestos sobre nómina o un caso complejo, considera buscar ayuda de un contador público certificado, un agente inscrito ante el IRS o un abogado fiscal.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre el embargo salarial que aplica el IRS por impuestos

¿El IRS puede embargar mi salario sin acudir a un juez?

Generalmente sí. La agencia no necesita una sentencia judicial para aplicar un embargo por deudas tributarias federales, pero debe cumplir los requisitos de notificación.

¿Cuánto dinero puede quitarme de cada cheque?

No existe un porcentaje único. La cantidad protegida depende de tu estado civil, dependientes, frecuencia de pago y otras exenciones.

¿Puedo detener el embargo con un plan de pagos?

Un acuerdo aprobado puede impedir nuevos embargos y permitir la liberación de uno existente, según sus condiciones. La solicitud por sí sola no garantiza que se detenga una retención activa.

¿Qué hago si recibo el aviso final?

Revisa la fecha y solicita una audiencia de Collection Due Process mediante el Formulario 12153 dentro del plazo aplicable de 30 días.

¿La liberación del embargo elimina mi deuda?

No. Detiene la retención, pero el saldo pendiente, los intereses y las multas pueden continuar hasta que se resuelva la obligación.

Conclusión

Un embargo salarial puede afectar cada cheque y complicar el pago de tus necesidades básicas. Sin embargo, recibir una notificación del IRS no significa que hayas perdido todas las opciones para defenderte.

La fecha de la carta, tus ingresos y tus gastos pueden marcar la diferencia. Responder a tiempo, negociar un acuerdo o demostrar dificultades económicas puede ayudarte a detener la retención o evitar que comience.

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