Esta semana Lina Luaces compartió una serie de videos en Instagram en donde confirmó que ha sido diagnosticada con esclerosis múltiple. La hija de Lili Estefan recordó que comenzó con estos padecimientos desde el año pasado, cuando luchaba por un lugar en el certamen de belleza, Miss Universe, que se llevó a cabo en Filipinas.

Para ese entonces desconocía el nombre de la enfermedad, porque toda su energía estaba centrada en la competencia, y aunque hubo días de terrible dolor, nunca pensó en renunciar, esa no era una posibilidad. Pero una vez concluyó el evento y como todas las misses, tuvo que volver a casa, los problemas de salud continuaron.

Si bien es cierto, el dolor disminuyó, no desapareció del todo. Tuvo que ir al médico y ahí descubrió lo que tenía. En septiembre de este año el diagnóstico fue confirmado. Después de que una parte del lado derecho del cuerpo no le respondiese.

Ante la situación, ha querido dejar un mensaje claro: “Hoy tengo muchísimo que agradecer. “Una gran parte de mi etapa como Miss Universo Cuba se trataba de lucir siempre perfecta, pero esta etapa de mi vida se trata de sanar y eso es mucho más importante que cualquier apariencia“, según destacó el portal de Mezcalent.

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