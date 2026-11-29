Las facturas de calefacción aumentan considerablemente durante el invierno, especialmente en viviendas con ventanas, puertas o conductos que dejan escapar el aire caliente. Ante el inicio de la temporada invernal, las autoridades recomiendan tomar medidas preventivas para reducir el consumo sin sacrificar la comodidad del hogar.

El Departamento de Estado de Nueva York señala que cada grado que bajes el termostato puede reducir aproximadamente 3% el consumo de combustible. La buena noticia es que no necesitas hacer grandes inversiones para comenzar: ajustar la temperatura, sellar corrientes de aire y aprovechar mejor la luz solar puede marcar una diferencia en tu presupuesto de calefacción.

Ajusta el termostato sin sacrificar comodidad

El Departamento de Energía de Estados Unidos recomienda reducir la temperatura entre 7 y 10 grados Fahrenheit durante ocho horas al día, por ejemplo, mientras duermes o cuando estás fuera de casa. Esta medida puede ahorrar hasta 10% al año en los gastos de calefacción y refrigeración.

En Nueva York, el Departamento de Servicios Públicos recomienda mantener el termostato alrededor de 68 grados Fahrenheit cuando estás en casa y reducirlo durante la noche o cuando sales.

Si tienes un termostato programable, configura los cambios de temperatura para que se ajusten automáticamente a tus horarios. NYSERDA también recomienda utilizar modelos certificados por ENERGY STAR.

Sella las fugas que dejan escapar el calor

Las corrientes de aire frío obligan al sistema de calefacción a trabajar más. Por eso, revisa las ventanas, puertas, tuberías y cimientos para identificar posibles fugas.

Puedes utilizar burletes o sellador de silicona para cerrar los espacios por donde entra el aire frío. NYSERDA explica que el sellado y el aislamiento mejoran la retención del calor y pueden generar ahorros aproximados de 15% en calefacción y refrigeración.

Estas mejoras también ayudan a mantener una temperatura más estable dentro de la vivienda.

Aprovecha la luz solar y protege las ventanas

Durante el día, abre las cortinas de las ventanas que reciben luz solar directa. El calor natural puede ayudar a mantener una temperatura agradable sin depender tanto de la calefacción.

Al anochecer, cierra las cortinas para crear una barrera adicional contra el frío. Si tienes unidades de aire acondicionado instaladas en las ventanas, retíralas o cúbrelas durante el invierno para evitar pérdidas de calor.

También comprueba que los marcos cierren correctamente y que no existan corrientes de aire alrededor de las ventanas.

Mantén libres los registros de calefacción

Los muebles, alfombras, cortinas y cajas pueden bloquear los registros de calefacción y las rejillas de retorno, impidiendo que el aire caliente circule correctamente.

NYSERDA explica que el sellado de fugas de aire y el aislamiento mejoran la retención del calor y pueden generar un ahorro aproximado de 15% en calefacción y refrigeración. Si una habitación permanece fría, comprueba primero que no existan obstrucciones antes de aumentar la temperatura del termostato.

La agencia advierte que obstruir la circulación del aire puede reducir la eficiencia del sistema hasta en 15%.

Busca programas de asistencia y ahorro energético

Si las facturas de calefacción representan una carga para tu presupuesto, puedes consultar los programas disponibles en Nueva York.

Con Edison ofrece opciones para ayudar a sus clientes a reducir los gastos de energía, mientras que NYSERDA cuenta con incentivos para mejorar el aislamiento y sellar fugas mediante su programa Comfort Home.

Antes de contratar trabajos o sustituir tu sistema de calefacción, revisa si calificas para descuentos, incentivos o asistencia económica.

Cinco medidas para reducir tu factura este invierno

Estas son las acciones que puedes incorporar desde ahora para gastar menos energía:

Baja el termostato: reduce entre 7 y 10 grados la temperatura durante ocho horas al día

reduce entre 7 y 10 grados la temperatura durante ocho horas al día Mantén una temperatura moderada: utiliza como referencia 68 grados Fahrenheit cuando estés en casa

utiliza como referencia 68 grados Fahrenheit cuando estés en casa Sella las fugas: coloca burletes en puertas y ventanas y revisa los espacios alrededor de tuberías

coloca burletes en puertas y ventanas y revisa los espacios alrededor de tuberías Aprovecha el sol: abre las cortinas durante el día y ciérralas al anochecer

abre las cortinas durante el día y ciérralas al anochecer Despeja los registros: evita colocar muebles u objetos frente a las salidas de aire caliente

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre cómo reducir el consumo de calefacción en invierno

¿A qué temperatura debo poner la calefacción en invierno?

El Departamento de Servicios Públicos de Nueva York recomienda mantener el termostato alrededor de 68 grados Fahrenheit cuando estás en casa y reducirlo cuando duermes o sales.

¿Cuánto puedo ahorrar bajando el termostato?

Reducir la temperatura entre 7 y 10 grados durante ocho horas al día puede generar ahorros de hasta 10% anuales en calefacción y refrigeración.

¿Cuánto se ahorra en calefacción al sellar las fugas de aire?

NYSERDA estima que combinar el sellado de fugas con mejoras de aislamiento puede reducir aproximadamente 15% los gastos de calefacción y refrigeración.

¿Debo apagar la calefacción cuando salgo?

No necesariamente. El Departamento de Energía recomienda reducir la temperatura durante varias horas en lugar de mantenerla elevada cuando no estás en casa.

¿Dónde puedo encontrar ayuda para pagar la calefacción?

Puedes consultar los programas de asistencia de Con Edison y los incentivos de eficiencia energética de NYSERDA.

Ahorra energía antes de que llegue el frío más intenso

Reducir el consumo de calefacción no significa pasar frío, sino aprovechar mejor la energía que pagas. Ajustar el termostato, sellar las fugas y mantener despejados los registros ayudan a reducir las facturas durante los meses más fríos.

Antes de que bajen más las temperaturas, revisa las condiciones de tu vivienda y consulta los programas de asistencia disponibles en Nueva York. Pequeños cambios en el uso de la calefacción pueden representar un ahorro acumulado durante todo el invierno.

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