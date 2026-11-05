Powerball: boleto ganador de $847 millones se vendió en Nueva Jersey

Un boleto vendido en Nueva Jersey acertó los 6 números del sorteo de Powerball del miércoles 4 de noviembre y se convirtió en el ganador de un premio mayor de $847 millones de dólares, uno de los más cuantiosos en la historia de esta lotería estadounidense.

La combinación ganadora fue 15, 34, 41, 53 y 56, además del Powerball rojo 21. El boleto también incluyó la opción Power Play con multiplicador de 2x. Aunque todavía no se conoce la identidad del afortunado ni el establecimiento donde compró el boleto, lo cual, por ley, puede quedar sin ser revelado, el resultado puso fin a una racha de 35 sorteos consecutivos sin un ganador del premio principal.

El monto anunciado corresponde a una renta vitalicia. El ganador podrá elegir entre recibir los $847 millones mediante pagos durante 29 años o aceptar un pago único en efectivo de $363.1 millones. Ambas cantidades son antes de impuestos.

¿Cuánto dinero recibirá el ganador de Powerball?

La diferencia entre las dos modalidades de cobro es considerable. Quien opte por el pago inmediato recibirá los $363.1 millones anunciados como valor en efectivo, en lugar del premio completo distribuido a lo largo de casi tres décadas.

Por otro lado, la alternativa de $847 millones contempla 30 pagos crecientes durante 29 años. Esta modalidad permite recibir una cantidad inicial y posteriores desembolsos anuales que aumentan progresivamente, hasta completar el valor anunciado del premio.

La decisión tendrá consecuencias financieras importantes, especialmente por los impuestos federales y estatales que pueden aplicarse a las ganancias de lotería. Por ello, el monto que finalmente llegue a manos del ganador será inferior a cualquiera de las dos cifras publicadas.

Este premio se convirtió en el noveno más grande en la historia de Powerball, de acuerdo con los organizadores. También ocupó el segundo lugar entre los mayores premios entregados durante 2026.

El récord absoluto de la lotería continúa siendo de $2,040 millones, obtenido por un boleto vendido en California en noviembre de 2022.

Números ganadores del Powerball del 4 de noviembre

La combinación que cambió la suerte de un jugador de Nueva Jersey estuvo integrada por los siguientes números:

Bolas blancas: 15, 34, 41, 53 y 56

Powerball rojo: 21

Multiplicador Power Play: 2x

Además del premio mayor, otros participantes consiguieron recompensas por acertar parte de la combinación. Sin embargo, ningún boleto obtuvo los premios de $2 millones por acertar 5 números blancos y activar el Power Play, ni el de $1 millón por acertar las 5 bolas blancas sin ese multiplicador.

Las probabilidades de acertar los 6 números y llevarse el premio mayor eran de una entre 292.2 millones.

¿Cuándo será el próximo sorteo y cuánto dinero repartirá?

Tras la victoria, el acumulado de Powerball volverá a comenzar desde los $20 millones para el sorteo del sábado 7 de noviembre. El valor estimado de la opción de pago en efectivo será de $8.6 millones.

Los sorteos se celebran 3 veces por semana: lunes, miércoles y sábados, a las 10:59 p.m. (ET). Los boletos se venden en los establecimientos autorizados de los estados y jurisdicciones participantes, con un precio habitual de $2 por jugada.

Este ciclo también tuvo un componente internacional inédito. Por primera vez, jugadores del Reino Unido participaron desde el comienzo de una racha de sorteos que terminó con la entrega del premio mayor. La expansión de la venta de boletos a ese país, implementada en julio, permitió que una lotería situada fuera de Estados Unidos contribuyera por primera vez al acumulado de Powerball.

La victoria en Nueva Jersey llegó menos de 3 meses después de que un boleto vendido en Illinois consiguiera un premio de $1,040 millones. Aquella ocasión también puso fin a una prolongada espera de ganadores del premio principal.

Ahora, mientras se espera conocer quién compró el boleto ganador de los $847 millones, millones de jugadores tendrán una nueva oportunidad el sábado. El acumulado será mucho menor, pero la expectativa por encontrar la siguiente combinación millonaria volverá a ponerse en marcha.

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