Ganó $2 millones en la lotería y su madre le pide $400,000 para comprar una casa familiar

Una enfermera de emergencias de 29 años ganó un premio de lotería de $2 millones de dólares y compartió la noticia con solo 2 personas: sus padres. Sin embargo, lo que parecía una oportunidad para construir una vida con mayor estabilidad financiera pronto se convirtió en una fuente de tensión familiar.

Apenas un mes después, su madre le pidió $400,000 para comprar una casa junto a un lago que, según explicó, podría disfrutar toda la familia.

La joven no rechazó la propuesta de inmediato, pero pidió tiempo para pensar. La reacción de su madre fue llamarla “egoísta” por dudar antes de entregar una suma tan considerable.

El caso plantea una pregunta que va más allá de la relación entre madre e hija: ¿cuánto dinero queda realmente de un premio millonario después de impuestos y qué parte conviene compartir con la familia?

Aunque $2 millones pueden parecer suficientes para resolver numerosas preocupaciones económicas, recibir una suma extraordinaria no significa disponer de todo ese dinero para gastar o regalar. La planificación fiscal, el ahorro y las decisiones de largo plazo deben ocupar un lugar prioritario antes de comprometer una cantidad que no será fácil recuperar.

¿Cuánto dinero puede quedarse después de pagar impuestos?

En Estados Unidos, los premios de lotería generalmente están sujetos al impuesto federal sobre la renta. Según las instrucciones del Servicio de Impuestos Internos (IRS) para el formulario W-2G, los pagos de lotería que cumplen los requisitos correspondientes suelen tener una retención federal inicial del 24%.

En un premio de $2 millones, esa retención equivaldría a $480,000. No obstante, ese descuento no representa necesariamente el total de los impuestos que la ganadora tendrá que pagar.

La retención funciona como un adelanto. La obligación tributaria definitiva depende de factores como los ingresos anuales, el estado civil fiscal, las deducciones aplicables y otras circunstancias personales.

Si la enfermera declara como soltera y gana aproximadamente $80,000 anuales por su trabajo, sus ingresos totales podrían alcanzar unos $2.08 millones durante el año en que recibió el premio.

Para 2026, la tasa marginal federal máxima del 37% se aplica a los contribuyentes solteros con ingresos imponibles superiores a $640,600. Esto no significa que todo el premio tribute a esa tasa; el sistema fiscal estadounidense utiliza tramos progresivos, por lo que diferentes porciones de los ingresos se gravan a tasas distintas.

Con los tramos fiscales de 2026 y suponiendo que no existan deducciones importantes ni otros ajustes, el impuesto federal total podría rondar los $715,000. Después de descontar los $480,000 retenidos del premio, la cantidad federal adicional podría aproximarse a $225,000, aunque el resultado real dependerá de su situación.

¿Qué significa regalar $400,000 de su premio de lotería a su madre?

Después de considerar la retención inicial y la estimación de impuestos federales, la enfermera podría conservar alrededor de $1.3 millones, antes de los impuestos estatales o locales y de otros ajustes.

Entregar $400,000 representaría casi un tercio de ese capital estimado. Aunque todavía dispondría de una suma importante, perdería recursos que podrían ayudarla a comprar una vivienda propia, pagar deudas, invertir para la jubilación o mantener un fondo para emergencias.

También hay implicaciones fiscales para las donaciones. En 2026, la exclusión anual federal del impuesto sobre regalos es de $19,000 por destinatario. Una transferencia de $400,000 a su madre superaría ese límite y, por lo general, exigiría presentar el formulario 709 ante el IRS.

Eso no significa que automáticamente deba pagar un impuesto sobre donaciones. Las cantidades que exceden la exclusión anual normalmente se contabilizan frente a la exención vitalicia disponible para donaciones y patrimonio sucesorio. El resultado depende de sus circunstancias y de las donaciones anteriores que correspondan.

Por eso, antes de transferir el dinero, necesita asesoramiento fiscal. Pero la cuestión central no es únicamente cuánto tendría que declarar: también debe decidir si realmente desea asumir ese compromiso.

Cómo ayudar a la familia sin comprometer su futuro

Existen alternativas entre entregar $400,000 de inmediato y negarse a cualquier ayuda económica.

Si quiere apoyar a sus padres, puede establecer una cantidad menor, realizar aportaciones en distintos años o esperar hasta conocer con claridad su situación tributaria y sus objetivos financieros.

Por ejemplo, regalar $19,000 a cada uno de sus padres durante un mismo año podría ajustarse a la exclusión anual, siempre que se cumplan los requisitos aplicables y no existan otras donaciones que alteren el cálculo. Durante cinco años, las aportaciones sumarían $190,000. Aun así, no tiene obligación de entregar esa cantidad.

Otra posibilidad sería participar en la compra de la casa junto al lago, pero solo si desea compartir la propiedad y sus responsabilidades. Antes de aportar dinero, tendría que aclarar quién figurará como propietario, quién pagará los impuestos inmobiliarios, el seguro y el mantenimiento, y qué ocurrirá si alguien quiere vender.

Un acuerdo por escrito y asesoramiento jurídico independiente ayudarían a reducir el riesgo de conflictos posteriores.

También conviene proteger el dinero mientras prepara su plan. La Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC) cubre generalmente hasta $250,000 por depositante, banco asegurado y categoría de titularidad. Mantener millones de dólares en una sola cuenta individual ordinaria podría dejar una parte considerable fuera de la cobertura estándar.

A sus 29 años, la enfermera tiene décadas por delante para aprovechar el premio. Antes de hacer compras importantes o considerar abandonar su empleo, necesita calcular cuánto requiere para vivir, ahorrar e invertir a largo plazo.

La casa junto al lago puede esperar. Su seguridad financiera también merece un lugar en los planes familiares.

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