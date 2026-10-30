Nueva York aumentará 40% los Health Bucks para beneficiarios de SNAP en 2027

Los residentes inscritos en el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) de Nueva York tendrán un mayor incentivo económico para comprar frutas y verduras frescas a partir de 2027.

La administración del alcalde Zohran Mamdani anunció un aumento del 40% en el límite diario de Health Bucks, una iniciativa municipal que recompensa las compras de alimentos saludables en mercados agrícolas y puestos de productos frescos.

El cambio entrará en vigor en enero de 2027 y elevará el máximo diario de $10 a $14 dólares. La medida permitirá que los participantes reciban hasta $4 adicionales al día en cupones para adquirir productos agrícolas, siempre que realicen compras elegibles utilizando sus beneficios de SNAP.

El anuncio se realizó el jueves 29 de octubre y forma parte de los esfuerzos de la ciudad para facilitar el acceso a alimentos nutritivos entre los hogares con recursos económicos limitados. Según las estimaciones municipales, la ampliación permitirá distribuir cerca de $2.3 millones en incentivos durante 2027.

Cómo funcionará el aumento de Health Bucks para SNAP en 2027

Health Bucks es un programa del Departamento de Salud de Nueva York que busca incentivar el consumo de frutas y verduras frescas, al mismo tiempo que fortalece la actividad comercial de los mercados agrícolas locales.

Su funcionamiento es sencillo. Por cada $2 que una persona inscrita en SNAP gasta en productos frescos en un establecimiento participante, recibe otros $2 en cupones Health Bucks. Es decir, el programa iguala el gasto realizado con la tarjeta de beneficios EBT, hasta alcanzar el límite diario establecido.

Actualmente, los participantes pueden obtener un máximo de $10 diarios en estos incentivos. Sin embargo, desde enero de 2027, el tope aumentará a $14, lo que representa un incremento del 40% en el apoyo disponible.

Por ejemplo, una persona que utilice $14 de sus beneficios SNAP en una compra elegible podrá recibir otros $14 en Health Bucks. De esta manera, contará con un total de $28 para adquirir productos frescos, siempre que cumpla las condiciones del programa y no haya alcanzado previamente el límite diario.

Los cupones pueden utilizarse para comprar frutas y verduras frescas en más de 100 mercados de agricultores y puestos de venta distribuidos por los 5 condados de Nueva York. La red incluye establecimientos que aceptan pagos mediante EBT y participan en la iniciativa municipal.

Es importante distinguir que el aumento no representa un incremento del 40% en los beneficios mensuales de SNAP ni modifica el monto que el Gobierno federal deposita en las tarjetas EBT. Se trata exclusivamente de una ampliación del incentivo local destinado a las compras de productos agrícolas.

Las personas que reciben SNAP pueden consultar los mercados participantes y sus horarios mediante el mapa de mercados agrícolas del Departamento de Salud. También pueden enviar un mensaje de texto con la palabra “Muy Rico” al 55676 para encontrar opciones cercanas.

La iniciativa también contempla otras vías de distribución. Organizaciones comunitarias y religiosas pueden entregar cupones Health Bucks a residentes que participen en actividades educativas sobre nutrición y programas relacionados con la salud. Por tanto, el acceso a estos incentivos no se limita exclusivamente a quienes reciben beneficios SNAP, aunque las condiciones de entrega son diferentes.

Nueva York destinará $2.3 millones a los incentivos alimentarios

El incremento del límite diario tendrá un impacto económico que irá más allá de los hogares beneficiarios. La administración Mamdani calcula que distribuirá casi $2.3 millones en Health Bucks durante 2027, recursos que también representarán ingresos adicionales para decenas de agricultores y vendedores que abastecen los mercados locales.

El alcalde defendió la ampliación como una herramienta para combatir las dificultades que enfrentan numerosas familias al momento de comprar alimentos nutritivos.

“Cada día, los neoyorquinos entran a las tiendas con la esperanza de que los precios no hayan vuelto a subir”, declaró Mamdani. También señaló que el aumento de la inseguridad alimentaria obliga a demasiadas familias a prescindir de frutas y verduras, por lo que consideró necesario acercar estos productos a los hogares que reciben asistencia pública.

La financiación de Health Bucks combina recursos municipales con $5.7 millones en nuevas subvenciones del Programa de Incentivos Nutricionales Gus Schumacher, conocido como GusNIP. Este fondo federal respalda proyectos que buscan incrementar la compra de frutas y verduras entre las personas inscritas en SNAP.

El Departamento de Salud también destacó que los incentivos alimentarios pueden generar beneficios para los comerciantes y productores agrícolas, al dirigir una mayor cantidad de consumidores hacia los mercados de proximidad.

La expansión llega, además, cuando el programa cumple 20 años de funcionamiento. Desde 2005, el Departamento de Salud de Nueva York ha distribuido más de $20 millones en cupones Health Bucks, de acuerdo con los datos de la administración municipal.

Inseguridad alimentaria: el problema detrás de la ampliación

La decisión también responde a las dificultades económicas que persisten entre los residentes de la ciudad. Una investigación reciente del Departamento de Salud de Nueva York expuso los obstáculos que enfrentan las personas en riesgo de inseguridad alimentaria para mantener una dieta equilibrada.

Entre los adultos identificados en esa situación, casi 8 de cada 10 señalaron que tenían problemas para costear comidas balanceadas. Además, el 18% aseguró que no había consumido frutas ni verduras durante el día anterior a la encuesta.

Otro dato que refleja la dimensión del problema es que casi un tercio de este grupo dependía de servicios de emergencia alimentaria, entre ellos las despensas comunitarias, para conseguir comida.

El comisionado de Salud de Nueva York, el doctor Alister F. Martin, advirtió que conocer los beneficios de una alimentación saludable no significa necesariamente tener los recursos para llevarla a la práctica.

“Saber que comer más frutas y verduras es bueno para la salud y poder costearlas son dos cosas distintas”, afirmó Martin. El funcionario sostuvo que elevar el límite de Health Bucks permitirá aumentar el poder adquisitivo de los neoyorquinos que reciben SNAP y, simultáneamente, respaldar a los agricultores locales.

La preocupación tiene también una dimensión sanitaria. Las autoridades recordaron que diversas enfermedades crónicas, incluidas las cardiovasculares, están relacionadas con la alimentación y que mejorar el acceso a productos frescos puede contribuir a prevenir problemas de salud.

Sigue leyendo:

* Nuevas tarjetas EBT con chip se darán a Nueva York para proteger beneficios SNAP

* Alcaldía de NYC crea sitio web para que afectados con pérdida de cupones SNAP y Medicaid no se queden sin los beneficios

* Nueva York destina $26.4 millones para ayudar a más de 340,000 personas a obtener ayuda alimentaria