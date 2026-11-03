SNAP: qué hacer si tu tarjeta EBT deja de funcionar y cómo recuperar tus beneficios

Una tarjeta EBT de SNAP que esté dañada, bloqueada o comprometida por un fraude puede impedir temportalmente la compra de alimentos. En este escenario, debes actuar de inmediato para evitar interrupciones en el acceso a tus beneficios.

Si el plástico dejó de funcionar, no significa necesariamente que el dinero disponible en la cuenta haya desaparecido. Tus beneficios, que aumentaron desde el 1 de octubre, continúan allí, pero tienes que solventar la situación de manera correcta.

El primer paso es identificar qué está provocando el inconveniente y comunicarse con el servicio de atención en tu estado correspondiente. A partir de allí podrás solicitar una nueva tarjeta, cambiar el número de identificación personal (PIN) o aclarar cualquier problema relacionado con la cuenta.

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¿Qué hacer si la tarjeta EBT no funciona?

Cuando una tarjeta EBT es rechazada en un supermercado, conviene comprobar primero si el problema está relacionado con el saldo, el PIN o el estado físico del plástico.

Si introdujiste varias veces un PIN incorrecto, es posible que el sistema haya restringido temporalmente su utilización. Generalmente, después del tercer error la tarjeta no puede utilizarse hasta el día siguiente.

Si olvidaste la contraseña o sospechas que alguien más la conoce, debes comunicarte con atención al cliente para establecer una nueva.

Cuando la banda magnética está deteriorada, la tarjeta está dañada o fue cancelada, será necesario solicitar una reposición. Este trámite también se puede realizar cuando el plástico se pierde, es robado o nunca llega al domicilio.

Otra situación diferente ocurre cuando la tarjeta funciona, pero no aparecen los beneficios correspondientes al mes. En ese caso, es recomendable consultar el saldo y el historial de movimientos mediante el portal oficial de EBT. Si el depósito no se realizó, debes revisar tu expediente SNAP y comprobar si tienes documentos pendientes de entregar.

Así debes solicitar una nueva tarjeta y conservar el saldo acumulado

Para recuperar el acceso al dinero disponible, debes comunicarte con la línea telefónica de atención de EBT del estado donde resides. También puedes utilizar el portal oficial o acudir a una oficina local de asistencia social, dependiendo de las opciones disponibles en la localidad.

Es importante solicitar la desactivación del plástico anterior cuando se haya perdido o exista sospecha de robo. Después, la agencia podrá tramitar una nueva tarjeta vinculada a tu cuenta.

Un aspecto importante es que los beneficios SNAP no desaparecen automáticamente porque el plástico deje de funcionar. Por tanto, si el problema es exclusivamente físico, solicitar una tarjeta nueva permite recuperar el acceso al saldo disponible, siempre que los fondos continúen vigentes.

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