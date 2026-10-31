Hallan el cadáver de un hombre y la policía despliega una intensa búsqueda en Canarsie, Brooklyn

Los oficiales del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) acordonaron varias manzanas en Carnise para registrar la zona luego de que el viernes en la mañana hallaran el cadáver en estado de descomposición avanzado de un hombre.

De acuerdo con las autoridades, los funcionarios respondieron a una llamada al 911 cerca de las 9:20 de la mañana en la zona de East 93rd Street y Avenue L, donde descubrieron a un hombre, quien fue declarado muerto en la escena.

El NYPD señaló que el cuerpo del sujeto estaba en avanzado estado de descomposición. Hasta el momento no han dado a conocer su identidad ni la causa de muerte.

El viernes, la policía cerró la avenida L entre las calles 93 y 95, y los agentes fueron de tienda en tienda en búsqueda de un video de alguna cámara de seguridad que diera alguna pista de lo que pudo haber pasado.

Un hombre que labora en la zona explicó que pasaba por allí cerca de las 9:00 de la mañana cuando vio a un camión de saneamiento, bolsas en el suelo y numerosos trabajadores de saneamiento y residentes reunidos.

“Estaban discutiendo de un lado a otro”, dijo Erwin Fairweather. “¿Cómo llegó esto hasta aquí?”

Las autoridades no han detallado cómo se halló el cadáver.

El residente denominó el descubrimiento como algo inquietante. “Eso es terrible”.

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