El padre de Meghan Markle fue arrestado en Florida

Este viernes 6 de noviembre se ha informado que el padre de Meghan Markle, Thomas Markle, fue arrestado en Florida, donde se encuentra la residencia de mayores donde vive. El arresto tiene que ver con las acusaciones que se hicieron hace unas semanas, en las que se aseguraba que portaba pornografía infantil.

Según ha reportado “Daily Mail”, el hombre de 82 años fue detenido por los agentes federales en la residencia para mayores Maravida Senior Living, ubicada en Lakeland, Florida.

El arresto tiene que ver con toda la investigación que se le está haciendo al suegro del príncipe Harry desde hace varias semanas, incluso se han allanado algunas propiedades vinculadas a él en búsqueda del material.

En octubre de este año, Thomas Markle Jr., hijo del hombre, informó a la policía de que encontró “cientos, si no miles” de imágenes de abuso sexual infantil en cajas en la casa de su padre en Filipinas.

Aunque aún no ha hablado sobre el reciente arresto, las acusaciones de Thomas Markle Jr. hicieron que Meghan se pronunciara hace semanas, asegurando estar “profundamente angustiada” y que la policía le había informado de “alegaciones perturbadoras” contra su padre en 2018.

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