Tras seis muertes en Sunset Park, hacen un llamado a prevenir incendios en los hogares de NYC

Nuevamente en la Gran Manzana un incendio causa una terrible tragedia: la muerte de seis adultos en un incendio que arrasó una vivienda de Sunset Park, Brooklyn, la madrugada del jueves 5 de noviembre, vuelve a poner sobre la mesa una pregunta urgente para los neoyorquinos: ¿está su hogar preparado para evitar el fuego y responder si las llamas aparecen?

Con la llegada del frío y los preparativos para diciembre, las recomendaciones del Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY) cobran especial relevancia: comprobar que las alarmas funcionen, mantener libres las rutas de escape y evitar prácticas peligrosas al cargar bicicletas eléctricas o encender calefactores y adornos navideños.

El incendio ocurrió en el 653 de la calle 58 y dejó, además de los seis fallecidos, nueve personas heridas, entre ellas tres bomberos y dos policías. Los equipos encontraron fuego en el sótano y en ambos pisos de la vivienda, hasta este viernes en la tarde la causa permanecía bajo investigación.

En el lugar se encontraron baterías de ion de litio, pero como advierten las autoridades su presencia no confirma que provocaran el siniestro. También se conocieron denuncias previas sobre posibles conversiones ilegales del inmueble, sin que se hubiera establecido si esas condiciones contribuyeron a la tragedia.

“Siempre tengan un plan para un incendio”, expresó el primer vicecomisionado del FDNY, Daniel Flynn, durante la conferencia posterior al siniestro. El líder bomberil pidió a las familias pensar con anticipación cómo escaparían y cómo alertarían a los demás ocupantes de sus viviendas.

Bajo escrutinio

La tragedia de Sunset Park se suma a un año de creciente mortalidad por incendios en Nueva York: hasta el 6 de noviembre, la ciudad registraba 86 fallecidos, frente a 44 durante el mismo período de 2025, según ABC7, un aumento de aproximadamente 95%.

Esta tragedia también puso bajo escrutinio las condiciones del inmueble. Según la cadena ABC7, que consultó registros del Departamento de Edificios (DOB), la propiedad acumulaba tres denuncias por presuntas obras ilegales, entre ellas la conversión del sótano en apartamento y la subdivisión de los pisos superiores para crear unidades adicionales.

“Los inspectores intentaron ingresar cuatro veces entre septiembre de 2025 y agosto de 2026, pero no consiguieron acceso y las quejas fueron cerradas. Las autoridades aún no habían establecido si esas presuntas alteraciones contribuyeron a las muertes ni si había personas viviendo en el sótano“, destacó el medio.

Las seis personas fallecidas eran adultas, según las autoridades, que aún no habían divulgado sus identidades ni confirmado públicamente su origen étnico o nacionalidad. Sin embargo, medios locales recogieron testimonios de vecinos y representantes comunitarios que las describieron como inmigrantes chinos de mayor edad. Según las versiones recogidas, al menos una víctima era un hombre de unos 50 años y las demás superaban los 60.

Esta dramática incidencia refuerza la urgencia de revisar las alarmas, mantener despejadas las salidas y extremar las precauciones con baterías y calefactores antes del invierno.

Evite tragedias: revise hoy la seguridad de su hogar

Pruebe las alarmas de humo y monóxido de carbono. FDNY recomienda presionar el botón de prueba y comprobar que haya dispositivos cerca de los dormitorios y en cada nivel de la vivienda. Cambie las pilas reemplazables dos veces al año; los modelos con batería sellada deben sustituirse al finalizar su vida útil.

FDNY recomienda presionar el botón de prueba y comprobar que haya dispositivos cerca de los dormitorios y en cada nivel de la vivienda. Cambie las pilas reemplazables dos veces al año; los modelos con batería sellada deben sustituirse al finalizar su vida útil. Use los calefactores con precaución. Manténgalos al menos a tres pies , 90 centímetros, de cortinas, muebles y ropa de cama. Conéctelos directamente al tomacorriente, sin extensiones, y apáguelos antes de dormir o salir de la habitación.

Manténgalos al menos a tres pies , 90 centímetros, de cortinas, muebles y ropa de cama. Conéctelos directamente al tomacorriente, sin extensiones, y apáguelos antes de dormir o salir de la habitación. No cargue bicicletas ni scooters eléctricos mientras duerme. Utilice dispositivos certificados y cargadores adecuados. Nunca deje baterías cargando sin vigilancia, en dormitorios o junto a puertas y ventanas de escape.

Utilice dispositivos certificados y cargadores adecuados. Nunca deje baterías cargando sin vigilancia, en dormitorios o junto a puertas y ventanas de escape. Cuide el árbol navideño. Aléjelo de fuentes de calor, revise diariamente el agua si es natural y desconecte las luces antes de acostarse o salir de la habitación. No coloque velas encendidas cerca.

Aléjelo de fuentes de calor, revise diariamente el agua si es natural y desconecte las luces antes de acostarse o salir de la habitación. No coloque velas encendidas cerca. Prepare un plan familiar. Todos deben saber cómo escapar y cómo alertar a los demás. Mantenga las salidas despejadas. Ante una emergencia, llame al 911.

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