Un muerto tras estallar una batería de iones de litio en un edificio de NYCHA

Una explosión y un incendio en un complejo de viviendas públicas de NYCHA ubicadas en Crown Heights dejaron un hombre muerto el viernes en la noche; al parecer, una batería de iones de litio estuvo vinculada al incendio, de acuerdo con lo que informaron las autoridades neoyorquinas.

La explosión sacudió el piso 12 del edificio Albany Houses, cerca de Prospect Place, movilizando a más de 120 bomberos y personal de emergencias médicas al lugar de los hechos.

Los oficiales bomberiles lograron sofocar el incendio a las 8:00 de la noche, tras una hora de lucha contra el fuego.

De acuerdo con el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), un joven de 18 años fue llevado al One Brooklyn Health-Interfaith Medical Center con heridas de gravedad y que ponían en riesgo su vida, donde posteriormente fue declarado muerto por el personal del hospital.

Un residente que conocía a la familia de la víctima declaró a Pix11 que estuvieron “hablando con la madre la semana pasada… estuvimos teniendo una buena conversación sobre nuestros hijos”.

“Es terrible que ambos nos mudáramos aquí jóvenes con nuestros hijos pequeños y que ella haya perdido a uno… eso es tremendo”, manifestó.

La víctima en cuestión no ha sido identificada y los funcionarios indicaron que la causa de la explosión se encuentra en investigación, informó New York Post.

El Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY) no pudo confirmar o desmentir si una batería de iones de litio estaba relacionada con el siniestro fatal.

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