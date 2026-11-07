Investigan homicidio en Queens tras el hallazgo de una víctima con heridas de arma blanca

Los funcionarios del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) hallaron una persona sin vida con numerosas puñaladas dentro de un edificio, dentro de un salón de masajes de Queens, informaron los oficiales.

Las autoridades neoyorquinas indicaron que los oficiales entraron en un edificio ubicado en el número 3617 de la calle 164 en Flushing cerca de las 4:30 de la tarde del viernes y descubrieron a una mujer inconsciente y que no respondía.

Los paramédicos la declararon muerta en la escena, informó Gothamist.

Algunas fuentes consultadas indicaron que los detectives están tras la búsqueda de un hombre corpulento de alrededor de unos 6.1 pies, que salió corriendo del establecimiento con una bolsa de basura.

La última vez que se le vio al sospechoso, estaba vestido con una capucha negra, vaqueros azules y botas de trabajo amarillas.

El NYPD señaló que el hecho seguía bajo las pesquisas de las autoridades de la ciudad de Nueva York.

De acuerdo con los residentes de la zona, el salón de masajes se encuentra cerca de la parada Broadway del LIRR, en una zona que generalmente es tranquila.

“Es una zona tranquila. Por eso me bajo aquí [en la estación Broadway del LIRR]. Sobre todo porque estoy sola, siendo mujer”, declaró Sarah, una residente de 27 años, al New York Post.

“Y luego tomo un autobús. Llevo años aquí y nunca había oído hablar de algo así. Me hace sentir cautelosa”, agregó.

Los lugareños recordaron que el negocio de masajes parecía estar cerrado la mayor parte del tiempo, pero la gente, principalmente hombres, seguía entrando y saliendo.

“El local siempre está cerrado. No se puede ver nada a través del cristal”, explicó un joven que trabaja en la manzana.

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