Hallan a una mujer muerta a golpes en Queens e interrogan a su esposo

Una joven mujer fue hallada muerta a golpes en su casa en Queens, y los detectives estaban interrogando a su esposo, quien presuntamente llamó a su madre para confesar, de acuerdo con las autoridades y fuentes cercanas.

Identificaron a la víctima como Tania Morales, de 24 años; fue encontrada inconsciente con un traumatismo craneoencefálico y un corte en la muñeca dentro de su casa en Park Drive East, una calle con árboles cerca de Jewel Avenue en Kew Gardens Hills, cerca de las 8:30 de la noche de lunes, indicó la policía.

Las fuentes policiales señalaron que el esposo de Morales, de 22 años, aseguró que se enteró de que su pareja le estaba siendo infiel.

Después del sangriento hecho, aparentemente llamó por teléfono a su madre, argumentando que su esposa había tratado de acuchillar antes de que él la golpeara con un palo, expresaron las fuentes policiales.

Las fuentes apuntaron que la madre del presunto asesino se presentó en la violenta escena y llamó al 911, informó New York Post.

La mujer fue llevada al Hospital New York-Presbyterian Queens en estado crítico, donde se confirmó su muerte.

El martes en la tarde, los funcionarios seguían hablando con el esposo de Morales, quien no fue acusado ni identificado formalmente de inmediato.

La muerte de Morales se produce luego de otro asesinato doméstico en Queens.

Seraphina Pereira, de 35 años, madre desaparecida, fue descubierta en una fosa poco profunda en Rockaways el sábado, y su novio, Rogelio Lozano-Garita, de 26 años, fue acusado de dispararle mortalmente y ocultar su cuerpo, informó el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD).

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