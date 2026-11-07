Mon Laferte es impactada por un celular mediante su presentación en Las Vegas

Mon Laferte vivió un lamentable incidente durante su concierto este jueves en el Pearl Concert Theater del Palms Casino Resort de Las Vegas, luego de que un celular lanzado desde el público impactara en su rostro.

La cantante chilenomexicana estaba deleitando a sus seguidores con la interpretación de uno de sus mayores éxitos en colaboración con Juanes, “Amárrame“, cuando de la nada recibió el súbito impacto.

Mon Laferte tuvo que detener su show

La artista estaba bailando y preparándose para comenzar a entonar la letra de su sencillo, cuando una fan ubicada en la parte derecha frente al escenario arrojó su aparato móvil, el cual dio justamente en el rostro de Mon, a la altura del ojo izquierdo.

Al momento de recibir el impacto, Laferte inmediatamente le dio la espalda al público, dando claras muestras de molestia, y abandonó el escenario, como acto seguido. Eso de acuerdo al video compartido por el portal ABC Diario.

Expulsaron a la agresora

El espectáculo se vio detenido por varios minutos mientras la cantautora era atendida por el cuerpo médico y, afortunadamente, pudo culminar su show sin inconvenientes posteriores.

La fanática que arrojó el celular fue identificada y retirada de la sala. Como toda una profesional, Mon Laferte le dio vuelta a la página, consciente de que la agresora fue expulsada, y concluyó su concierto con mucha energía, como lo venía haciendo antes del incidente.

La próxima y última presentación en Estados Unidos de Mon Laferte será este domingo, 8 de noviembre, en el Kia Forum, de Inglewood, para luego presentarse en México, Guatemala y Costa Rica, en sus shows correspondientes a su gira Femme Fatale Tour.

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