Nicolas Cage aprueba a Ryan Gosling como un nuevo Ghost Rider y le desea suerte

Mientras Nicolas Cage promociona el estreno de una nueva película, el actor habló sobre la nueva decisión que llevará a Ryan Gosling a interpretar a Ghost Rider, el mismo personaje que Cage interpretó para una película del 2007 y para otra en el 2012.

En julio de este año, Marvel hizo oficial la incorporación de Gosling al Universo Cinematográfico de Marvel como Ghost Rider. En ese mismo anuncio se explicó que la película sobre el personaje que producirá el estudio será dirigida por Shawn Levy, conocido en la empresa por haber dirigido “Deadpool & Wolverine” (2024).

En la presentación, Gosling resaltó cómo se sentía con esta nueva responsabilidad: “Este es un personaje que he querido interpretar desde hace mucho tiempo”. El estreno de esta nueva película estaría programado para julio del 2028.

Al preguntarle a Cage sobre el tema, respondió: “Ryan hará lo suyo y estoy deseando verla. Ryan sabe lo que pienso de él como actor; hemos tenido conversaciones agradables y seguimos en contacto. Me alegré por él y le deseé mucha suerte en sus aventuras, y estoy deseando ver la película”.

Parece ser que ambos actores han estado conversando sobre el proyecto e intercambiando información sobre este personaje, el cual es un antihéroe.

Actualmente, Cage está promocionando el estreno de “Madden”, película biográfica sobre el dueño de los Raiders, Al Davis, que fue dirigida por David O. Russell. Esta película solo estrenará en un grupo selecto de salas de cine, pero todo el resto del mundo la podrá disfrutar a través de Amazon Prime Video.

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