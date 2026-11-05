“Juego de Villanos”: La deslealtad queda en evidencia con la aparición del libro

Cada uno de los participantes sigue sacando las garras con el pasar de los capítulos en el nuevo reality de Telemundo, “Juego de Villanos”. Recientemente, la producción les preparó un ejercicio que puso a prueba nuevamente la estrategia de cada uno y todos ratificaron que siguen velando por su propio bienestar.

La producción colocó un libro misterioso que contenía unas páginas informando que la persona que estaba leyendo no tenía la opción de participar en la próxima prueba royal, pero lo curioso es que esa persona debía buscar provocar a la siguiente víctima, para que también cayera en la tentación.

La primera en caer fue Lis Vega, quien le pidió a Sergio Mayer que confiara en ella, haciéndolo caer seguidamente. El resto de la lista de seis participantes que no participaron en la batalla royal por leer este libro fueron: Alicia Machado, Nahomi, Arleth Terán y Aleska Génesis.

Estos seis villanos se quedaron sin opciones de ser el supervillano o la supervillana de la semana, un lugar con el que se terminó quedando Plutarco, alzándose después de estar entre los condenados.

Estos son los tres nuevos condenados

Se acerca una nueva eliminación en “Juego de Villanos” y en esta oportunidad, Plutarco se encargó de que las tres condenadas fueran mujeres: Aleska Génesis, Alicia Machado y Awilda.

Esta es la tercera oportunidad en la que Alicia Machado está entre los condenados y, aparentemente, el plan perfecto de algunos en este momento es deshacerse de la exreina de belleza. De hecho, Plutarco y Aleska hicieron una especie de trato que tendría como razón la eliminación de Machado y, por esa razón, Génesis está entre las condenadas.

Habría que ver qué pasa en las próximas horas, pero lo cierto es que pronto se conocerá al quinto eliminado de esta primera temporada del reality donde reinan los más malos y crueles.

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