Trump ofrece a Dana White, presidente de la UFC, el cargo de portavoz de la Casa Blanca

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este sábado que ofreció al director ejecutivo de la Ultimate Fighting Championship (UFC), Dana White, el cargo de secretario de prensa de la Casa Blanca. El mensaje, publicado en su red social Truth Social, estuvo acompañado de comentarios sobre la incorporación de varios peleadores a su equipo, aunque no quedó claro si se trata de una propuesta formal.

Trump describió a White como un “luchador y guerrero implacable” y manifestó su interés en que asuma la responsabilidad de comunicar las decisiones de su administración.

En la publicación, el mandatario también mencionó a varios deportistas que, dijo, deberían acompañar a White en la Casa Blanca como asistentes. Entre ellos figuran Islam Makhachev, Khabib Nurmagomedov, Justin Gaethje, Daniel Cormier, Amanda Nunes y Kayla Harrison, algunos de ellos de nacionalidad extranjera.

“Necesitamos a estas personas para defendernos de la izquierda lunática. Dana será un secretario de prensa como ningún otro. ¡Dana, por favor, acepta el puesto!”, escribió Trump.

La propuesta se produce en momentos en que la oficina de prensa de la Casa Blanca permanece sin titular desde el pasado 16 de octubre, cuando Katie Zacharia fue destituida apenas cinco días después de asumir el cargo. Su salida la convirtió en la persona que menos tiempo ha ocupado esa responsabilidad.

White es uno de los aliados cercanos de Trump y ha respaldado públicamente al mandatario en distintas ocasiones. Su relación también se ha hecho visible en eventos de la UFC, donde el presidente ha asistido como invitado.

El anuncio llega pocos días después de las elecciones de medio mandato del martes, en las que los demócratas obtuvieron una contundente victoria y arrebataron a los republicanos el control de ambas cámaras del Congreso.

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