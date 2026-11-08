Investigación en Nueva York tras la trágica muerte de una mujer al caer de un auto en marcha

Una mujer de 37 años perdió la vida al caer de un vehículo en marcha en la autopista Brooklyn-Queens en la madrugada de este domingo.

De acuerdo con las autoridades, la mujer abrió la puerta de atrás de un Toyota Highlander y se cayó del SUV alrededor de las 2:30 de la madrugada. La camioneta circulaba en dirección oeste por la BQE y se acercaba a la salida 28, cerca del puente de Brooklyn.

Asimismo, la mujer en cuestión fue arrollada por un Hyundai Elantra, conducido por un hombre de 33 años, que circulaba en la misma dirección.

Un vocero del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) señaló que la mujer sufrió un traumatismo grave a causa de la colisión, y los servicios de emergencia la declararon muerta en el sitio, informó Gothamist.

Hasta el momento no se ha dado a conocer la identidad de la mujer, ya que los funcionarios policiales están trabajando para notificar a sus familiares. Los agentes apuntaron que el conductor del Hyundai era un hombre de 29 años.

De acuerdo con el NYPD, los dos vehículos nunca llegaron a chocar; los dos conductores permanecieron en la escena para conversar con los detectives encargados del caso.

No se han hecho detenciones al respecto. La policía indicó que la investigación continúa en curso.

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