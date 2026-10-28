El trágico atropello de una enfermera impulsa el rediseño de la Tercera Avenida en Brooklyn

Una peligrosa intersección de la Tercera Avenida en el barrio de Sunset Park de Brooklyn será objeto de una gran renovación que cambiará los carriles de circulación en cada dirección por carriles bici y acortará los cruces peatonales de la calle, anunció el miércoles el Departamento de Transporte de la ciudad de Nueva York.

Este plan de rediseño surge dos meses después de que Jiayi Zheng, de 28 años, fuese arrollada mortalmente por un conductor que escapó de la escena en la avenida, a la altura de la calle 55, mientras caminaba a casa tras su turno nocturno como enfermera en el Hospital NYU Langone-Brooklyn, a una cuadra de distancia.

Las modificaciones en dicho corredor, que pasa por debajo de la autopista Brooklyn-Queens Expressway, abarcarán 2.1 millas desde la calle 62 hasta la calle 20.

En el plan está incluida la construcción de nuevas isletas peatonales en las intersecciones de la calle para que, al cruzarla, sea más seguro, ya que, de acuerdo con las autoridades municipales, actualmente tiene 50 yardas de ancho, informó Gothamist.

Se trata de una de las últimas series de medidas adoptadas por la administración del alcalde Zohran Mamdani para impulsar importantes proyectos de rediseño de calles que quedaron estancadas en la gestión previa del exalcalde, Eric Adams. El Departamento de Transporte, bajo el liderazgo de Adams, presentó a la junta comunitaria local varios planes para mejorar la seguridad vial, pero ninguno de ellos se llevó a cabo.

Los responsables de transporte de la Gran Manzana tienen planeado implementar los cambios en el tramo de la Tercera Avenida entre las calles 62 y 43 el año que viene; además, agregarán carriles bici en la calle 60 entre la Segunda y la Cuarta Avenida. Las autoridades señalaron que el departamento empezará a trabajar en el resto del corredor, desde la calle 43 hasta la calle 20, en 2028.

“Sabemos qué es lo que mantiene seguros a los neoyorquinos en nuestras calles: intersecciones más tranquilas, cruces peatonales más cortos, carriles bici protegidos y rediseños ambiciosos que priorizan a las personas”, declaró Mamdani en un comunicado. “A partir del próximo año, transformaremos la Tercera Avenida para proteger a peatones, ciclistas y conductores”.

En la actualidad, la avenida tiene entre seis y ocho carriles para vehículos, además de un carril de estacionamiento a cada lado. El nuevo diseño hará que descienda la cantidad de carriles para automóviles a solo cuatro y añadirán dos carriles para bicicletas en cada dirección, protegidos por barreras. Los carriles de estacionamiento a los lados de la calle permanecerán.

El alcalde se enfrentó a la presión de los defensores de la seguridad vial en el verano, después de que Zheng y al menos otras tres personas fueran atropelladas fatalmente por personas al volante que huyeron en el transcurso de una sola semana.

Hasta el martes, el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) indicó que el conductor que le quitó la vida a Zheng todavía no ha sido hallado y que no se han hecho detenciones al respecto.

Asimismo, el Departamento de Transporte de la ciudad señaló que 17 personas han muerto en accidentes a lo largo del tramo de la Tercera Avenida en los últimos 10 años, más de la mitad de las cuales eran peatones o ciclistas.

En 2025, dos peatones de avanzada edad también perdieron la vida por un conductor que huyó a pocas cuadras de donde murió Zheng. Y en 2020, otra enfermera de NYU Langone, Clara Kang, de 31 años, murió arrollada por un motociclista después de un turno nocturno mientras circulaba en bicicleta por la avenida. Luego de la muerte de Kang, los funcionales redujeron el límite de velocidad en la Tercera Avenida a 25 mph, pero no llevaron a cabo una reestructuración mayor de la vía.

Mike Flynn, comisionado de transporte, dijo que las calles más peligrosas de la ciudad recibirán mejoras de seguridad en los siguientes tres años y que “no podemos esperar a que ocurra la próxima tragedia”. Esto incluye estudiar posibles rediseños de la Tercera Avenida hacia el sur hasta la calle 65 y la Avenida Prospect hacia el norte hasta la calle Carroll en Gowanus.

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