Maluma visitará Brooklyn en 2027

El pasado viernes 6 de noviembre, el cantante colombiano Maluma anunció su gira para el 2027. El anuncio lo hizo desde el aeropuerto de Miami, Florida, y estuvo acompañado de algunos fanáticos. El nuevo recorrido mundial ha sido titulado por el cantante “Loco por volver World Tour”.

Con esta gira, Maluma visitará varias ciudades de Latinoamérica, Estados Unidos, Canadá y Europa. Por ejemplo, por ahora anunció que se presentará en 19 ciudades de Estados Unidos, incluyendo Brooklyn, Nueva York. Por ahora, la mayoría de los shows no tienen fechas asignadas.

De Estados Unidos, Maluma pasará por Los Ángeles, Ontario, Sacramento, Chicago, Newark, Charlotte, Atlanta, Orlando, Miami, Tampa, Boston, San Antonio, Texas, El Paso y Phoenix.

Aunque por ahora no ha revelado las fechas de toda la gira, lo que sí ha anunciado es que el tour comenzará el 5 de febrero en Bogotá, Colombia, y continuará el 19 y 20 de febrero en Buenos Aires, Argentina.

Esta gira se dará casi un año después de que Maluma publicara su séptimo álbum de estudio, titulado “Loco x volver”. Este álbum de 14 años estuvo dedicado a su infancia y a sus raíces como una manera de reconexión.

En el álbum incluyó colaboraciones con otros artistas latinos como Kany García (“1+1”), Arcángel y NTG (“BOTERO”), Yeison Jiménez (“Con el corazón”) y Ryan Castro (“Pa’ la seca”).

Antes de esta gira, la última vez que Maluma recorrió el mundo para dar conciertos fue en 2025 con “+Pretty +Dirty World Tour”.

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