Maluma anuncia el nacimiento de su segundo hijo, Orión

Maluma y Susana Gómez volvieron a convertirse en padres. Este lunes 14 de septiembre de 2026 nació su segundo hijo, un niño al que la pareja llamó Orión. El cantante colombiano fue quien confirmó la llegada del pequeño a través de sus redes sociales con un mensaje breve que también reveló su nombre y fecha de nacimiento: “Orión Londoño Gómez. 14/09/26”.

Juan Luis Londoño y Susana Gómez ya eran padres de París, quien nació en marzo de 2024, también en Medellín, ciudad de origen de ambos. Poco más de dos años después de recibir a su primera hija, la familia creció nuevamente con la llegada de un varón.

El nacimiento de Orión llega después de varios meses en los que Maluma había dejado pequeñas señales sobre esta nueva etapa familiar. En mayo de 2026, el intérprete compartió una fotografía junto a Susana y París para celebrar el Día de la Madre. En la imagen aparecía besando la barriga de su pareja y la publicación estaba acompañada por un corazón azul, un detalle que entonces apuntaba a que esperaban un niño.

Una familia que sigue creciendo

La llegada de Orión convierte a París en hermana mayor y marca un nuevo capítulo para Maluma, quien desde el nacimiento de su primera hija ha compartido con frecuencia momentos de su faceta familiar.

El artista, además, atraviesa una etapa especialmente activa en su carrera musical. Su agenda incluye el lanzamiento de “Agua”, una nueva colaboración con Shakira que llegará a las plataformas el próximo 17 de septiembre.

Maluma y Shakira vuelven a cantar juntos

“Agua” será la cuarta canción que Maluma y Shakira realizan juntos y representa su primer trabajo compartido en ocho años. Los artistas anunciaron el lanzamiento mediante sus redes sociales y mostraron la portada del sencillo, en la que aparecen vestidos de blanco.

La colaboración había comenzado a tomar forma un día antes del anuncio oficial, cuando Maluma publicó en sus historias de Instagram una versión de la portada en la que sólo podían distinguirse las siluetas de ambos intérpretes. El cantante aprovechó entonces para pedirles a sus seguidores que adivinaran quién sería su próximo compañero de dueto.

El reencuentro llega después de “Clandestino”, canción que ambos lanzaron en 2018 y cuyo video musical supera las 586 millones de reproducciones en YouTube. Antes de ese tema habían unido sus voces en “Chantaje” y “Trap”, incluidas en “El Dorado”, álbum de Shakira publicado en 2017.

“Chantaje”, además, ocupa actualmente el cuarto lugar entre las canciones más escuchadas de Shakira en Spotify.

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