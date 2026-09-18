Shakira y Maluma estrenan “Agua”, su nueva sensual colaboración musical

Shakira y Maluma volvieron a unir sus voces en “Agua”, una canción que llegó a las plataformas este jueves 17 de septiembre y que los reúne nuevamente después de varios años. El tema apuesta por una base de merengue y una producción pop en la que ambos artistas juegan con la atracción, el deseo y las metáforas relacionadas con la sed.

“Porque cuando me miras se hace agua la boca / Calmá’ mi sed desde que estás aquí”, cantan en el coro, uno de los fragmentos más pegajosos de la canción. Maluma aporta versos cargados de picardía, mientras Shakira suma su sello vocal y una interpretación sensual.

La colaboración representa su primer gran dueto desde “Clandestino”, publicado en 2018. Antes de este nuevo lanzamiento, los colombianos también habían coincidido en “Chantaje”, “Trap” y en el remix de “La bicicleta”, canción de Carlos Vives.

El videoclip juega con el elemento vital, el agua

La propuesta visual de “Agua” está dirigida por Hannah Lux Davis y lleva la metáfora central de la canción a una estética llena de reflejos, superficies líquidas, luces brillantes y movimientos que acompañan la coreografía.

El videoclip construye un escenario glamoroso alrededor de Shakira y Maluma, mientras los elementos acuáticos refuerzan la tensión y el coqueteo presentes en la letra. La producción vuelve a explotar la química que ambos ya habían mostrado en anteriores encuentros musicales.

“Chantaje”, uno de sus trabajos más reconocidos juntos, permaneció 11 semanas no consecutivas en el primer lugar de Hot Latin Songs y alcanzó el puesto 51 del Hot 100. Por su parte, “Clandestino” llegó al número 9 de Hot Latin Songs y encabezó tres listas de radio de Billboard.

Maluma acaba de convertirse en papá por segunda vez

Mientras presenta esta nueva canción junto a Shakira, Maluma también atraviesa una etapa familiar especial. El cantante y Susana Gómez son padres de París Londoño Gómez, su primera hija, quien nació el 9 de marzo de 2024 en Medellín.

Ahora, la pequeña se convirtió en hermana mayor con la llegada de Orión, segundo hijo de la pareja.

Maluma y Gómez mantuvieron buena parte del embarazo en privado y fue en mayo de 2026 cuando hicieron público que esperaban a su segundo bebé. Lo anunciaron mediante una fotografía familiar en la que aparecían los dos junto a París.

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