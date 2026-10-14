Maluma habla sobre gran amistad con Shakira tras su show en Madrid

Maluma habló sobre su relación con su amiga y colega Shakira durante su participación en el programa “El Hormiguero”, en España, donde habló sobre la estrecha amistad que mantiene con la estrella barranquillera, después de compartir escenario con ella durante uno de los conciertos de su gira en Madrid.

La presentación ocurrió en el Macondo Park, durante el penúltimo espectáculo de la gira de Shakira en la capital española. Allí, ambos artistas interpretaron en directo por primera vez su nueva colaboración, “Agua”, en una actuación que destacó por la complicidad y la sensualidad que transmitieron frente al público.

Durante su conversación con Pablo Motos, Maluma recordó lo especial que fue reencontrarse musicalmente con la intérprete de Hips Don’t Lie y destacó la conexión que existe entre ambos cada vez que trabajan juntos.

“Nuestra química no sabe mentir”, expresó el colombiano, haciendo referencia a la letra de su nueva canción y a la naturalidad con la que comparten el escenario.

La relación profesional entre los dos artistas comenzó hace ocho años, cuando colaboraron en “Chantaje”, uno de los éxitos más reconocidos de sus respectivas carreras. La canción fue grabada en España durante una sesión de trabajo que se extendió hasta casi las cinco de la mañana del día siguiente.

Al recordar aquella experiencia, Maluma explicó que el tiempo parece transcurrir de manera diferente cuando comparte momentos con Shakira, a quien considera una gran amiga.

“El tiempo se me va volando cuando estoy con ella, no te voy a mentir. Aparte de que tenemos una bonita relación, somos grandes amigos”, afirmó durante la entrevista.

El intérprete también utilizó una expresión muy popular en Colombia para describir el vínculo que mantiene con la artista.

“Yo me atrevo a decir que Shaki es, como decimos en Colombia, una parcera. Siempre que trabajamos juntos, la pasamos increíble. Por eso es que no se nota si estamos trabajando o realmente estamos ahí divirtiéndonos”, explicó.

Sus palabras reflejan la confianza que ambos han construido a lo largo de los años y que ahora vuelve a quedar de manifiesto con Agua, su nueva colaboración musical.

Maluma explica qué siente al compartir escenario con Shakira

Durante la entrevista, Pablo Motos quiso saber si actuar junto a Shakira todavía provoca nervios en el cantante colombiano. Maluma aseguró que esa sensación ha evolucionado con el paso del tiempo y que ahora experimenta una emoción diferente cuando sube al escenario.

“Ya no son los nervios esos que lo matan a uno. Ya es como adrenalina, y de la buena”, respondió.

El artista relacionó ese cambio con un proceso personal que ha trabajado durante los últimos dos años, especialmente en la manera de interpretar sus emociones y afrontar los desafíos de su carrera.

“Las palabras transforman la química del cerebro, y eso ha sido muy bonito para mí en estos últimos dos años”, añadió.

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