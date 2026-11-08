Marco Rubio no garantiza elecciones en Venezuela antes de que Trump deje la Casa Blanca

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó que las elecciones en Venezuela podrían celebrarse “idealmente” en 2027, pero advirtió de que antes deben concretarse cambios institucionales, económicos y de seguridad para garantizar que los comicios sean libres.

En una entrevista con The New York Times en la Casa Blanca, Rubio señaló que el país necesita renovar el Tribunal Supremo de Justicia y el Consejo Nacional Electoral, además de avanzar en la reestructuración de su deuda y reformar sus fuerzas de seguridad.

El jefe de la diplomacia estadounidense evitó comprometerse con una fecha definitiva y tampoco garantizó que las elecciones se celebren antes de que concluya el mandato del presidente Donald Trump.

Rubio expresó su expectativa de que las conversaciones impulsadas por Washington entre el gobierno interino de Delcy Rodríguez y un sector de la oposición permitan acordar una renovación del máximo tribunal a mediados de diciembre.

Asimismo, indicó que los negociadores tienen previsto reunirse la próxima semana para abordar el nombramiento de nuevos integrantes del CNE, otro de los cambios contemplados en la hoja de ruta respaldada por la Administración estadounidense.

El secretario de Estado también advirtió de que la deuda venezolana, calculada en más de $200,000 millones de dólares, representa un obstáculo para la recuperación económica y la llegada de nuevas inversiones.

“Es un problema enorme que enfrenta Venezuela y creo que todos los sectores de la sociedad deberían apoyar su solución”, afirmó.

En cuanto a la cooperación militar, Rubio señaló que Washington aspira a establecer en algún momento un acuerdo que permita una presencia militar estadounidense en Venezuela, principalmente desde el punto de vista legal.

Las declaraciones se producen una semana después de que la administración de Trump respaldara la hoja de ruta acordada entre el gobierno venezolano y un sector de la oposición. El plan contempla la renovación del TSJ y del CNE como parte de las condiciones para avanzar hacia una transición política.

De acuerdo con ese mecanismo, una vez completadas las reformas institucionales, Delcy Rodríguez debería declarar la falta absoluta en la Presidencia. Esa decisión activaría un período de seis meses para convocar elecciones presidenciales.

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