Productos devueltos de Home Depot, Lowe’s y Target llegan a subasta el 10 de noviembre

Herramientas, artículos para el hogar y productos devueltos de Home Depot, Lowe’s y Target están disponibles en una subasta por internet organizada por la casa Williams Auction Works.

Las pujas comenzaron el 4 de noviembre y el cierre está programado para el martes 10 a partir de las 6:30 p.m., hora del Este.

Qué productos puedes encontrar

La venta reúne 154 lotes que abarcan materiales de construcción, iluminación, muebles, decoración, juguetes, artículos deportivos, antigüedades y objetos de colección.

La selección combina devoluciones de las tres cadenas con mercancía de otros propietarios, por lo que no todos los lotes proceden de esas tiendas.

Entre las opciones para equipar un taller están un soplador de hojas de mochila Craftsman con motor de gasolina de 51 centímetros cúbicos, un gabinete de herramientas de acero de cuatro cajones de la misma marca y una batería Kobalt de 40 voltios con cargador.

Para hacer reparaciones o renovar la casa hay puertas, persianas, paneles de acceso, lámparas y detectores de monóxido de carbono First Alert.

También se ofrecen un calentador de aceite de 1,500 vatios, una manta tamaño queen, una pequeña selladora térmica recargable y figuras de las Tortugas Ninja.

Cómo participar desde tu computadora o teléfono

Para presentar una oferta, entra al catálogo de la subasta en HiBid, crea una cuenta o inicia sesión y selecciona la opción para registrarte como postor.

Cada lote tiene su propio número, fotografías, ofertas y condiciones de entrega.

Por ejemplo, el soplador Craftsman corresponde al lote 20. El gabinete de cuatro cajones, al 25, y la batería Kobalt con cargador, al 30.

Revisa el artículo concreto que te interesa antes de poner cuánto estás dispuesto a pagar.

Las pujas son exclusivamente en línea. Aunque Williams Auction Works tiene su sede en 200 Erie Street, Little Valley, NY 14755, la participación no requiere acudir allí para hacer una oferta.

Qué precios sirven de referencia

Se calcula que el precio del soplador Craftsman es de entre $300 y $350, mientras que el gabinete de herramientas se calcula entre $270 y $320.

Entre los materiales de construcción, una puerta frontal precolgada de 32 por 80 pulgadas tiene un precio estimado de entre $450 y $500. Estas cantidades son cálculos, no precios finales.

El precio final dependerá de lo que la gente proponga en las pujas.

Cuáles artículos se envían y cuáles debes recoger

La entrega depende del lote. La batería Kobalt, el detector First Alert y la manta queen cuentan con envío disponible.

En cambio, el soplador, el gabinete Craftsman y el calentador requieren que vayas a recogerlos.

Para quienes viven en la Ciudad de Nueva York, esa diferencia importa. Little Valley está en el oeste del estado. Antes de pujar por un artículo de recogida, considera el traslado y confirma con Williams Auction Works los horarios y requisitos para retirarlo.

Al tratarse de devoluciones, conviene comprobar en la descripción y las fotografías si el producto está completo y qué se informa sobre su funcionamiento.

Revisa también las condiciones de pago, las posibles comisiones y el costo del envío antes de calcular tu oferta máxima.

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