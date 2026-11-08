¿Recibes SNAP o Medicaid? Walmart ofrece su membresía a mitad de precio

Las personas que reciben ayudas como SNAP, WIC o Medicaid pueden pagar la mitad por la membresía Walmart+ a través de Walmart+ Assist. El plan mensual baja de $12.95 a $6.47 y el anual, de $98 a $49.

La rebaja se aplica al costo de la membresía, que incluye beneficios de entrega, combustible y entretenimiento, no al precio de los productos.

Cómo inscribirte y obtener la prueba gratuita

Para solicitar el descuento, entra a la página de Walmart+ Assist y verifica que cumples los requisitos.

Después podrás elegir el plan mensual o anual y comenzar una prueba gratuita de 30 días.

La verificación no requiere una consulta de crédito ni afecta los beneficios gubernamentales que ya recibes.

Qué entregas y envíos están incluidos

La entrega de compras desde la tienda es gratuita en pedidos de al menos $35, con restricciones y según disponibilidad.

También hay envíos al día siguiente y en dos días desde Walmart.com sin mínimo de compra.

La mayoría de los productos de vendedores externos de Marketplace queda excluida, y pueden aplicarse recargos por ubicación o transporte.

Los pedidos que incluyen recetas médicas pueden entregarse sin mínimo de compra, incluso el mismo día cuando el servicio esté disponible.

La elegibilidad depende del medicamento y no incluye entregas InHome.

Para ciertas compras también se ofrece recogida de devoluciones a domicilio, sin volver a empacar ni imprimir etiquetas; debes estar presente y vivir en una ubicación participante.

Ahorros en gasolina, entretenimiento y restaurantes

La membresía permite elegir entre Peacock Premium y Paramount+ Essential, ambos con anuncios.

Puedes cambiar de servicio cada 90 días y necesitas registrarte por separado. Walmart calcula un ahorro de hasta $129 al año en entretenimiento.

En combustible, el descuento es de hasta $0.10 por galón en estaciones participantes de Walmart, CITGO, Exxon, Mobil y Murphy, además de precios para miembros en Sam’s Club.

El ahorro varía según la ubicación, en Alabama puede ser menor.

En Burger King, los miembros pueden obtener un 25% de descuento en un pedido digital por día y un Whopper gratis con cualquier compra cada tres meses.

Esto aplica en restaurantes participantes de Estados Unidos mediante la app de Burger King o en el sitio web BK.com.

Qué debes saber antes de Black Friday

El acceso anticipado a ofertas seleccionadas comenzará el 12 de noviembre a medianoche, hora del Este, con una ventaja de 24 horas.

Este beneficio es exclusivo de miembros de pago de Walmart+, solo funciona en línea y está sujeto a existencias de los productos.

Entre los beneficios adicionales figuran 25 impresiones fotográficas gratuitas al mes, ahorros en servicios financieros, reparación de llantas y garantía contra riesgos en carretera, con sus respectivas condiciones.

También incluye la membresía estándar de Pawp para consultar expertos veterinarios las 24 horas. Los servicios adicionales se cobran aparte.

La tarjeta OnePay CashRewards ofrece un 5% de reembolso ilimitado en Walmart, pero requiere inscripción y aprobación de crédito independientes.

Walmart+ Travel también permite acumular hasta un 10% en Walmart Cash en reservas elegibles, y Scan & Go facilita escanear y pagar compras con el teléfono dentro de las tiendas.

Sin embargo:

–Walmart ofrece menú de Acción de Gracias por $3.50 por persona y esto incluye

–Walmart combina Walmart+ y Sam’s Club Plus por $120 al año: cuánto puedes ahorrar

–Más de 65,000 personas recibirán cheques por estafas con transferencias en Walmart