Walmart combina Walmart+ y Sam’s Club Plus por $120 al año: cuánto puedes ahorrar

Walmart lanzó una nueva membresía anual que combina Walmart+ y Sam’s Club Plus por $120 al año. El paquete permite acceder a beneficios de Walmart+ y a precios exclusivos para socios de Sam’s Club con un costo menor. Contratarlas por separado cuesta $218 al año, por lo que este paquete permite ahorrar $98 antes de impuestos.

La oferta está disponible en Estados Unidos desde este martes 20 de octubre de 2026 y puede ayudar a reducir gastos fijos a las familias que compran habitualmente en ambas cadenas, aunque no incluye pagos mensuales ni un periodo de prueba.

El ahorro de $98 depende de usar ambos servicios

El nuevo paquete cuesta $120, frente a $218 de contratar por separado. Eso equivale a un descuento de aproximadamente 45% sobre el precio combinado previo.

Pero antes de comprar o mejorar tu membresía, el ahorro real dependerá de que aprovec los beneficios de ambos servicios. El cálculo no considera impuestos, que pueden variar según el estado y la localidad.

¿Qué incluye la membresía anual de Walmart?

El nuevo plan permite acceso a los almacenes de Sam’s Club, precios exclusivos para socios, entregas sin costo en productos elgibles de Walmart y Sam’s Club, y acceso a un servicio de streaming a elegir entre Peacock o Paramount+. También incorpora descuentos en gasolina y 2% de Sam’s Cash en compras elegibles de Sam’s Club.

La compañía también ofrece un descuento en combustible de 10 centavos por galón en más de 17,000 estaciones participantes. Ese beneficio puede marcar una diferencia mayor para quienes conducen con frecuencia, pero debes confirmar las estaciones disponibles cerca de tu domicilio antes de pagar la membresía.

John Furner, director ejecutivo de Walmart, sostuvo que la empresa busca dar “más dinero en los bolsillos” y “más tiempo” a sus afiliados. La estrategia apunta a que los clientes concentren compras, entregas y ahorro de combustible dentro de las cadenas del grupo.

No hay pago mensual ni prueba gratis

El plan combinado solo se puede adquirir mediante un pago anual. De momento, Walmart no ofrece una opción mensual ni un periodo de prueba para este paquete, una diferencia relevante frente a Walmart+, que por separado cuesta $12.95 mensuales más impuestos.

Eso significa que tendrás que pagar $120 más impuestos al registrarte. No habrá una opción mensual para cancelar tras un mes si el servicio no te convence. Si compras principalmente en una sola cadena, el descuento nominal puede no traducirse en ahorro real.

La oferta sí mantiene las membresías individuales: Walmart+ y las opciones estándar o Plus de Sam’s Club continúan disponibles por separado.

¿Qué pasa si ya eres miembro?

Los clientes con Walmart+ anual pueden mejorar su plan y pagar $22 adicionales para obtener Sam’s Club Plus. Quienes ya tienen una membresía básica de Sam’s Club pueden subir a Plus por $60 más y recibir Walmart+ incluido.

Los afiliados actuales de Sam’s Club Plus pueden activar Walmart+ sin costo adicional. Si ya pagas ambas membresías, debes vincular las cuentas; Walmart informó que la mayoría de esos clientes puede recibir un reembolso prorrateado de Walmart+.

Para gestionar el cambio, puedes usar las aplicaciones de Walmart o Sam’s Club, o ingresar a walmart.com/plus/samsclub. Revisa primero las fechas de renovación y el monto del reembolso antes de completar la vinculación.

Walmart busca recuperar gasto de los hogares

La oferta llega después de que las ventas comparables de Walmart en Estados Unidos crecieron 2.6% en el último trimestre reportado, según la compañía. La cifra incluyó un impacto negativo de 80 puntos base relacionado con salud y bienestar.

Christopher Nardone, analista de Bank of America, señaló que los miembros de Walmart+ gastan aproximadamente “cuatro veces más” que los no miembros, según un reporte de Yahoo Finance. La empresa busca crear un incentivo claro para ampliar su base de suscriptores y mantener sus compras dentro de su ecosistema.

Krisztina Katai, analista de Deutsche Bank, afirmó que el actual entorno inflacionario debería “reforzar la propuesta de valor de Walmart” y apoyar ganancias de participación de mercado. Para los compradores, la clave sigue siendo otra: el paquete solo ahorra dinero si sustituye gastos que ya hacías.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre la nueva membresía Walmart+ y Sam’s Club Plus

¿Cuánto cuesta el paquete Walmart+ y Sam’s Club Plus?

Cuesta $120 al año más impuestos aplicables. Solo está disponible mediante pago anual; no hay plan mensual ni prueba gratuita.

¿Cuánto ahorro frente a pagar ambas membresías por separado?

El ahorro potencial es de $98 al año, pues Walmart+ cuesta $98 y Sam’s Club Plus $120 si se compran individualmente.

¿Qué beneficios incluye la nueva membresía?

Incluye acceso a Sam’s Club, entregas sin costo de ambas cadenas, descuentos en gasolina, 2% de Sam’s Cash en compras elegibles y Peacock o Paramount+.

¿Qué ocurre si ya tengo Walmart+?

Los miembros anuales pueden pasar al paquete por $22 adicionales al año. Si ya tienes ambas membresías, vincula las cuentas para revisar si calificas a un reembolso prorrateado de Walmart+.

¿Dónde puedo contratar o vincular mi cuenta?

Puedes hacerlo en las aplicaciones de Walmart o Sam’s Club, o en walmart.com/plus/samsclub.

Conclusión

La membresía de $120 convierte a Sam’s Club Plus en la puerta de entrada a Walmart+ sin un precio adicional, pero exige un pago anual inmediato y solo vale la pena si utilizas de forma constante ambas cadenas.

Antes de contratarla, compara lo que gastas hoy en entregas, gasolina, servicios de transmisión y compras al mayoreo: si el paquete reemplaza esos gastos, el ahorro puede superar los $98 anunciados; si no, puede convertirse en una compra innecesaria para tu presupuesto.

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