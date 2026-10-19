Más de 65,000 personas recibirán cheques por estafas con transferencias en Walmart

La Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos, conocida como FTC, está enviando 65,022 cheques a personas afectadas por estafas relacionadas con transferencias de dinero realizadas en Walmart.

La distribución supera los $9.8 millones y forma parte de las medidas tomadas tras un acuerdo entre la agencia y la compañía.

A quiénes corresponden los reembolsos

Los pagos están destinados a personas que realizaron transferencias de dinero elegibles en Walmart entre enero de 2015 y diciembre de 2024.

Estos servicios permiten enviar dinero a otra persona.

En el caso investigado, Walmart operaba también como agente de empresas de transferencias como MoneyGram, Western Union y Ria.

La FTC está distribuyendo los cheques entre los consumidores afectados.

Quienes tengan preguntas sobre su pago pueden comunicarse con Rust Consulting, la empresa encargada de administrar los reembolsos, al 1-833-472-1990.

De dónde sale el dinero

Walmart acordó pagar $10 millones en junio de 2025 para resolver las acusaciones de la FTC.

Ahora, la agencia federal está enviando más de $9.8 millones a los beneficiarios de esta distribución.

La demanda sostuvo que la compañía no capacitó adecuadamente a sus empleados, no advirtió suficientemente a los clientes y no estableció medidas eficaces para impedir que sus servicios de transferencias fueran utilizados por estafadores.

Según la acusación presentada en junio de 2022, entre 2013 y 2018 esos servicios permitieron que delincuentes quitaran cientos de millones a consumidores estadounidenses.

Ese periodo corresponde a los hechos descritos en la demanda. Las transferencias elegibles para los reembolsos actuales abarcan de enero de 2015 a diciembre de 2024.

Qué obligaciones impuso el acuerdo

Además del pago, el acuerdo exige que Walmart tome medidas oportunas para detectar y prevenir transferencias provocadas mediante engaños.

También prohíbe enviar o entregar dinero cuando la compañía sabe, o evita deliberadamente saber, que la operación está relacionada con un fraude.

Al anunciarse el acuerdo, Christopher Mufarrige, director de la Oficina de Protección del Consumidor de la FTC, declaró: “Las transferencias electrónicas de dinero son una de las formas más comunes en que los estafadores les dicen a los consumidores que les envíen dinero, porque una vez que se envía, se pierde para siempre”.

“Las empresas que brindan estos servicios deben capacitar a sus empleados para cumplir con la ley y trabajar para proteger a los consumidores”, añadió.

Cuánto tiempo tienes para cobrar

Si recibes un cheque, debes cobrarlo dentro de los 90 días indicados en él. Para resolver dudas, utiliza el teléfono del administrador o consulta la página oficial de reembolsos de Walmart de la FTC.

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