Biden anuncia que los efectos del cáncer que padece limitarán la promoción de su nuevo libro

El expresidente Joe Biden comunicó este domingo que los efectos del cáncer de próstata con metástasis ósea que padece condicionarán su participación en las actividades de difusión de su próximo libro de memorias, titulado “Promise me, America”. La publicación de la obra está programada para el 17 de noviembre.

“Algunos días son mejores que otros. Esto no me ha detenido. Pero a veces me ralentiza. Lo que eso significa es que, desafortunadamente, no podré hacer tantas conversaciones sobre mi libro como hubiese esperado”, escribió el exmandatario demócrata en X sobre su texto.

Estado del tratamiento y detalles del diagnóstico

El exjefe de Estado confirmó que la detección de la enfermedad ocurrió durante el proceso de redacción del volumen y, señaló que “los doctores continúan motivados por la respuesta al tratamiento”.

La afección fue notificada públicamente el año pasado, tras la salida de Biden de la presidencia. Su hijo, Hunter Biden reveló en agosto pasado que el cáncer es “muy doloroso” y “muy debilitante”, en una entrevista con la BBC, además de explicar que el “cáncer se ha extendido, ha hecho metástasis en sus huesos y en otras partes”.

Frente a esta situación, el expresidente confió en que “las palabras en las páginas de su libro hablarán por sí mismas”.

“Mirando hacia adelante, voy a seguir aplicando lo que mi padre me dijo hace mucho tiempo: ‘Campeón, cuando te derriben, levántate’. Es una buena lección para mí. Y para Estados Unidos”, concluyó.

Contenido de la obra y antecedentes literarios

Las memorias abordan el proceso de decisión de Biden respecto a su candidatura a la reelección, la evaluación sobre su edad y su posterior renuncia a la contienda para apoyar la postulación de Kamala Harris.

El texto analiza también la administración de la pandemia de covid-19, la retirada de las tropas de Afganistán, la posición de su Gobierno ante la guerra en Ucrania y los sucesos posteriores a los hechos del Capitolio en 2021.

Esta publicación constituye la tercera obra autobiográfica de Biden, tras Promises to Keep (2007) y Promise Me, Dad (2017).

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