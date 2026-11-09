Distrito escolar de Nueva York subasta computadoras y equipo: ¿cómo ofertar por internet?

Computadoras Apple, laptops, Chromebooks y equipo de cocina del Distrito Escolar de Geneva, en el estado de Nueva York, están disponibles en una subasta por internet. El cierre de ofertas será el lunes 16 de noviembre de 2026, a partir de las 4:00 p.m., hora del Este.

Qué equipos puedes comprar

La casa de subastas Hessney Auction Co. organiza la venta, que incluye computadoras Apple de las que integran la pantalla y los componentes en una sola unidad, además de portátiles y Chromebooks.

También habrá una pizarra interactiva SMART Board, impresoras y cartuchos de tinta y tóner.

La selección se extiende a equipos de cocina y máquinas para limpiar pisos.

Tanto quienes busquen una computadora como quienes necesiten herramientas para un negocio podrán revisar las opciones y presentar ofertas por los lotes que les interesen.

Cómo presentar una oferta por internet

Para participar, entra al catálogo de la subasta en HiBid, identificado como ‘11-16-26 Geneva City School Auction’.

Desde allí puedes consultar los artículos y seguir el proceso de acceso y registro para ofertar.

Antes de presentar una oferta, revisa las fotografías, la descripción y las condiciones del lote.

Comprueba qué piezas se incluyen y qué información se proporciona sobre su funcionamiento.

En una computadora, por ejemplo, conviene saber si viene con cargador, teclado u otros accesorios necesarios para utilizarla.

También revisa las condiciones de pago y cualquier cargo aplicable antes de decidir tu oferta máxima.

El cierre comenzará a las 4:00 p.m. del 16 de noviembre. Consulta el horario correspondiente al lote que quieras comprar y sigue su estado en la plataforma.

Cuándo puedes revisar los artículos en persona

La visita previa está programada para el viernes 13 de noviembre, de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. También es posible solicitar una cita.

Para coordinarla, llama al 585-734-6082 o escribe a hessney@email.com.

Aprovechar esa visita permite examinar el equipo antes de comprometer dinero.

Para quienes viven en la Ciudad de Nueva York, es importante planificar el traslado. Geneva es una ciudad distinta, ubicada en la región de los Finger Lakes.

Cómo se entregarán las compras

Los compradores deberán recoger sus artículos el martes 17 o el miércoles 18 de noviembre, de 9:30 a.m. a 5:00 p.m.

Antes de viajar, confirma con Hessney Auction Co. el punto exacto de recogida, los requisitos de entrega y cómo transportarás el equipo.

Todos los productos se venden en su estado actual y en el lugar donde se encuentran.

Por eso, no debes dar por hecho que una computadora funciona o que una máquina está completa. Revisa la información del lote y utiliza la visita previa para resolver dudas.

Puedes consultar los detalles en la página oficial de la subasta o contactar a la empresa al 315-789-9349 o al 585-734-6082.

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